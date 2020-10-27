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Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, hobi bahçeleri ile ilgili, "Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayan, organize eden ve bu işten kanunsuz rant sağlayanlara idari ve hapis cezası getiriyoruz. Bu kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor" dedi.

27 Ekim 2020 Salı 13:21
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Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayanlara hapis cezası geliyor

ANKARA - Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, düzenlediği basın toplantısı ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden, tarım alanı ile ilgili teklife yeni düzenlemeler ekleneceğini açıkladı. 

Kılıç, 221 sıra sayılı kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşmelerinin başladığını belirterek, "Birinci bölümü bitti. 2'nci bölümü ile ilgili alakalı görüşmelere de bugün başlayacağız. Bir sıkıntı olmazsa bugün veya en geç yarın bitirmeyi planlıyoruz. Bunun içerisinde gıda, tarım ve orman alanındaki bazı değişiklikler öngörüyor. Birinci kısım 16 maddeydi, bitti. 35 madde toplamı bugün ya da yarın inşallah bitireceğiz. Burada teklifte daha önce birçok kez açıkladığımız bazı alanlarla alakalı sorular hala gelmeye devam ediyor. Bu kanunla alakalı bazı değişiklikler öngördük. Bu değişiklikleri Genel Kurul’da teklife önerge ile ekleyeceğiz” dedi.

'YENİ DÜZENLEMELERLE ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Tarım arazilerini izinsiz, ruhsatsız kullanarak rant elde edenlerin sonradan ortadan kaybolduğunu ve bu kişilere ulaşılamadığını vurgulayan Kılıç, yapılacak düzenleme ile bunların önüne geçileceğini aktardı. Kılıç, "Tarım arazilerinin izinsiz ruhsatsız hiçbir hukuka uymayacak şekilde tarım arazilerinin dışarı çıkarılmasıyla alakalı süreçle ilgili şöyle bir gelişme oldu. Genel Kurul'da bunu teklif edeceğiz. Sanıyorum muhalefet partilerinin de olumlu desteğini alacak, o da şudur. Biz şu anda 'hobi bahçeciliği' dediğimiz alanda valilikler resen tespitlere başladılar. Ve umduğumuzdan da çok sayıda bu şekilde tarım arazilerine bu yapıların yapılmış olduğunu gördük. Ama şu anda resen tespitlerde sadece üzerinde bulunanların tespit edilebildiği, oysa geriye dönük bir inceleme ve araştırma yaptığınızda aslında bunlardan, tespit ettiğimizden daha ziyade bu yolu açanlar ve bu alandan büyük rant elde edenlerin tespitini yapamıyoruz. Ve kanunda bununla alakalı herhangi bir yaptırım öngörülmemiş idi. Şimdi, teklife koyacağımız yeni düzenlemelerle bunun önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

HAPİS VE PARA CEZASI GELİYOR

Kılıç, hobi bahçeciliği yapanları valiliklerin tespit ettiğini belirterek, "Tarım arazilerini hobi bahçesi olarak pazarlayan, organize eden ve bu işten kanunsuz rant sağlayanlara idari ve hapis cezası getiriyoruz. Bu kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bunu yapanların tarım arazilerin bir takım tüzel kişiler kurarak, tarım dışına çıkmasına aracılık edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası uygulanacak. Aynı zamanda kurdukları anonim şirket için de 50 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası getirmeyi öngörüyoruz" dedi.

Bu konuda sahada iki grup olduğunu belirten Kılıç, bunların İmar Barışı'ndan yararlandığını ve belge aldığını, bir diğer grubun da almayanların olduğunu söyledi. İmar Barışı'ndan yararlananların haklarının korunacağını kaydeden Kılıç, bunlarla alakalı işlem olmayacağını sözlerine ekledi. İmar Barışı'ndan yararlanmamış olanlarla ilgili yaptırım süreçlerinin ise devam edeceğini söyleyen Kılıç, yetki belgesi alanların çıkarılan kanundan etkilenmeyeceğini belirtti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım ArazileriHobi BahçeleriPazarlayanlarHapis Cezası
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