Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.509,64
ALTIN
1.018,86
DOLAR
17,31
STERLİN
20,91
EURO
18,07
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim

15 Haziran 2022 Çarşamba 14:59
Tanju Özcan: İhraç kararı verilirse bağımsız yoluma devam ederim

BOLU  - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini belirterek, "İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. Herhangi bir partiye gidecek misin? diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim" dedi. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kararın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Özcan, "Ben CHP’nin öz evladıyım. Ben bu süreci yakında takip ediyorum. Ben bu partinin gençlik kolları, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclis üyeliği, milletvekilliği ve belediye başkanlığını yaptım. Ben bu partide MYK üyeliği, kadın kolları başkanlığı ve genel başkanlık dışında her görevde bulundum. Dişimizle, tırnağımızla biz bu noktaya geldik. Partimizi büyütmeye çalıştık. Son girdiğimiz 5 seçimde de başarılı olduk" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN RANDEVU TALEP ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini belirten Özcan, "Ben Sayın Genel Başkanın partinin öz evladını partiden gerçekten ihraç etmek istediğini düşünmüyorum. Kendisinden de bir randevu talep ettim. Randevu verirlerse gidip kendisine düşüncelerimi detaylı olarak anlatacağım, süreci de anlatacağım. Konuşuruz, çözeriz diye düşünüyorum. Yüksek disiplin kurulu üyelerimiz de çok tecrübeli bir başkanı var. Sağduyulu, aklı başında tecrübeli insanlardan oluşuyor. Herhalde bu AK Parti’lilerin ve HDP’lilerin gazına gelip benimle ilgili ihraç kararı vermezler diye düşünüyorum. Sayın Genel Başkanımız randevu talebimize de olumlu yanıt verirse daha ayrıntılı bir açıklamada yaparım" ifadelerini kullandı.

İhraç edilmesi halinde bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklayan Özcan, şöyle konuştu:

"İhraç kararı verilirse ne olur? İhraç kararı verilirse Cumhuriyet Halk Partisi ile sadece hukuki bağım kopar. Gönül bağım devam eder. ‘Herhangi bir partiye gidecek misin?’ diye soruyorlar. Hayır, benim öyle bir düşüncem yok. Herhangi bir partiye gitmem. Bağımsız olarak yoluma devam ederim. Hiçbir partinin teklifine açık değilim. Moralim gayet iyi. İşime gücüme bakıyorum. AK Parti’li ve HDP'li trolleri izliyorum. Onların yorumlarına bakıp, gülüyorum. Sıkıntı yok. Ben şu anda belediye çalışmalarıyla meşgulüm. Altyapı sorunları olan mahalleler var. Önceliğim onlar." 

‘PARTİMİN, ÖZ EVLADINA SAHİP ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin asıl sebebinin AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri olmadığını anlatan Özcan, şunları söyledi:

"Bu konu biliyorsunuz aslında benim ihraç istemiyle disiplin kuruluna gitmeme sebep olacak konu bu değil. Bunu herkes biliyor. Buna en çok kim seviniyor. Bu yönüyle bakmak lazım. Beni duygulandıran şeyler oluyor. Partililer arayıp ağlayarak üzüntülerini dile getiriyorlar. Kim mutlu bundan? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik mutlu, HDP'liler mutlu. Kandil'dekiler mutlu. İmralı'daki cani emin olun mutlu. Bunları mutlu edeceğini düşünmüyorum. Ben partimin, öz evladına sahip çıkacağını düşünüyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tanju ÖzcanCHPIhraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat'
Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat'
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya
CHP'li Torun: Muğla'da maden sahaları talan ile karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki
Fatih Erbakan: Bu organizasyon adil bir dünyanın ilk adımıdır
Fatih Erbakan: Bu organizasyon adil bir dünyanın ilk adımıdır
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut cevap bekliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'dan somut cevap bekliyoruz
Akşener: Yunanistan ile davamızda, sonuna kadar haklıyız
Akşener: Yunanistan ile davamızda, sonuna kadar haklıyız
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'ye yeni bir siyaseti, yeni bir anlayışı getirmek istiyoruz
Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar
Bakan Akar: Belirli Yunan siyasetçiler gerilimi tırmandırıyorlar
Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı
Destici: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı, milletvekillikleri sonlandırılmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi