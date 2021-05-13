"Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır"

TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenlerine katılıp, ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Polisevi'nde emniyet mensupları, İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeliyle bayramlaşan Şentop, Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Şentop, bütün milletin bayramını tebrik etti. Şentop, şunları söyledi:



"Ayrıca sabah tekrar ifade etmiştim burada bir daha söyleyeceğim. Sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bir seneyi aşkın bir zamandır geceli gündüzlü, kendi hayatlarından, yakınlarından sevdiklerinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Allah işlerini kolay eğlesin. İnşallah kovid sürecini de kısa zamanda atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ'daki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah 17'sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır. Bayram münasebeti ile buradayız. Burası benim memleketim, uzun bir zamandır gelmemiştim, aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman fakat bu, kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebi ile bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Başta bizlerin de bu kısıtlama ile ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugün de aslında çok sınırlı sayıda arkadaşla ve maske mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve şehir hastanemizi açılıştan sonra ziyaret edememiştim. Son durumu buradaki işleyişi durumu bir görmeyi arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşerilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum."



Tam kapanma döneminin önemli etkileri olduğunu söyleyen Şentop, "Bunu Tekirdağ'da da görüyoruz. Türkiye genelinde de görüyoruz. Aşılama süreci de sürüyor, inşallah daha da hızlanacak. Bizim ümidimiz arzumuz, önümüzdeki bayramı inşallah daha rahat şartlar içerisinde, daha rahat şartlar altında geçireceğimize dair ümidimiz böyle, duamız böyle. Tabii biraz daha alınan tedbirlere özellikle tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Ümidimiz böyle. İnşallah en kısa süre içerisinde Kurban Bayramı’nda biraz daha bir rahatlama ile karşılaşırız diyoruz" dedi.