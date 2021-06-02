Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.089
DOLAR
8.6087
STERLİN
12.2105
EURO
10.5031
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sözcü Kalın'dan kritik görüşme

​​​​​​​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ile görüştü. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:22
2 Okunma
Sözcü Kalın'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ABD'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ı kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Görüşmede Kalın ve Greenfield; Suriye, Libya, Afganistan, Filistin, İran ve Irak gibi bölgesel meseleler, göç, insani yardımlar, terörle mücadele ve BM çerçevesinde Türkiye-ABD iş birliği konularını ele aldı. Suriye’de siyasi çözüm sürecinin canlandırılması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi gerektiği kaydedildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı iş birliği ve ortak mücadelenin öneminin altı çizildi. Göç meselesine ilişkin ortak sorumluluk ile hareket edilmesi gerektiğinin vurgulandığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere bölgede yeni mülteci dalgasının daha büyük insani krizler ve istikrarsızlıklara neden olabileceği hatırlatıldı.

Türkiye üzerinden Suriye'ye BM aracılığıyla sınır ötesi insani yardımların ulaştırılması için engellerin kaldırılması ve bu konuda ortak çaba sarf edilmesi gerektiği belirtildi. Filistin'de iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin haklarının korunması için uluslararası toplum ile BM'nin daha kararlı ve aktif rol oynaması gerektiği kaydedildi. Libya, Irak ve Afganistan gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile ABD’nin BM çerçevesinde diplomatik iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Afganistan'da barış sürecinin hızlandırılması için ortak girişimlerin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca yaklaşan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında yapılacak görüşmenin gündemi de değerlendirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığıİbrahim KalınABDBMLinda ThomasGreenfield
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı
Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
Kılıçdaroğlu, Oktay'a tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Oktay'a tazminat ödeyecek
Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü
Bakan Soylu'dan Özbek mevkidaşına 'FETÖ ile mücadele' teşekkürü
Bahçeli: Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir
Bahçeli: Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir
Bakan Gül: Hak aranacak yegane yer yargıdır
Bakan Gül: Hak aranacak yegane yer yargıdır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma