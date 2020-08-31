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Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na askeri sevkiyat yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz" dedi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:56
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Sözcü Aksoy: Gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz

ANKARA - Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Meis Adası'nın Yunanlar tarafından silahlandırıldığı yönünde basına yansıyan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Ada'nın, 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu kaydeden Aksoy, "Basında yer alan haberler doğruysa, bu, Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesidir. Ada'nın statüsüne yapılmaya çalışılan gayri meşru değişiklikleri reddediyoruz.  Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Bu tür provakatif hareketlerin Yunanistan'a fayda sağlamayacağını kaydeden Aksoy, bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse, kaybedenin Yunanistan olacağını, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlı olduğunu vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyYunanistanMeis Adası
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