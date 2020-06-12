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Sözcü Aksoy'dan 'Metin Topuz' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili ABD makamlarınca yapılan açıklamaya ilişkin, "ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya davet ediyoruz" dedi.

12 Haziran 2020 Cuma 15:48
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Sözcü Aksoy'dan 'Metin Topuz' açıklaması

ANKARA - Sözcü Aksoy, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ABD makamlarının yaptığı açıklamalar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Metin Topuz'un İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dün açıkladığı kararla 'FETÖ terör örgütüne yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmettiğini anımsattı. Sözcü Aksoy, Metin Topuz'un 7 gün içinde kararı istinaf etme hakkının bulunduğunu belirterek, "Esasen Metin Topuz, ABD'nin ülkemizdeki temsilciliklerinde çalışan tek FETÖ iltisaklı kişi değildir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kara Harp Okulu'ndan ilişiği kesilen ve 2018 yılı Ekim ayında ABD Büyükelçiliği'nde çalışmaya başlayan Arif Yalçın isimli şahıs da FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne nakledilmiştir. Bu durum FETÖ'cülerin sadece devlet kurumlarına değil, Türkiye'deki ABD misyonlarına da sızdığını ya da sızdırıldığını göstermektedir" dedi.

'TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HAKİMDİR'

"15 Temmuz darbe girişimi akabinde FETÖ terör örgütünün elebaşı dahil ABD'de bulunduğu bilinen FETÖ üyelerine ilişkin olarak adli makamlarımızca yapılan iade taleplerimize bugüne kadar olumlu yanıt alınamamıştır" diyen Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: 

"Bu da ABD’nin FETÖ terör örgütüne duyarsız yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımları neticesinde ABD’nin FETÖ terör örgütü üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini kaygıyla müşahede ediyoruz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir ve Türk yargısı bağımsızdır. Ülkemiz, anayasal düzenimize ve milli birliğimize kasteden FETÖ terör örgütüyle mücadelesini evrensel hukuk ilkeleri temelinde kararlılıkla sürdürecektir. ABD makamlarını yargı bağımsızlığı ilkesine saygı duymaya ve yargıyı etkilemeye yönelik tavırlardan uzak durmaya, ayrıca Türkiye’deki bağımsız yargı kararlarına siyasi anlamlar yüklemekten kaçınmaya davet ediyoruz. Kendilerini demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin savunucusu ve sahibi konumunda gören müttefiklerimizin konu Türkiye ve insanlık düşmanı terör örgütleri olunca bu temel ilkeleri yok sayması düşündürücüdür."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyABDMetin Topuz
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