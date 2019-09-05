Soylu’dan AB’ye mülteci eleştirisi

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi makamında kabul etti. Grandi'yi makam odasının girişinde karşılayan Bakan Soylu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, göç açısından herkesin tarihin önemli bir dönemine şahitlik ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'in (BM) bu konuda dünyanın her noktasında ortaya koyduğu gayrete şahit olduklarını belirten Soylu, özellikle yıl sonu Cenevre'de yapılacak toplantının göç konusunda, insaniyet konusunda bir sonuç oluşturması temennileri olduğunu dile getirdi. Soylu, Türkiye olarak ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya olduklarını ve bunun takip edildiğini belirterek, "BM'nin özellikle AB'den bu konuyu çok daha insaflı bir şekilde takip ettiği kanaatindeyim. AB'nin son açıklamaları bizi çok üzüyor. Söyledikleri cümleler şöyle; 'Türkiye'den Yunanistan'a göç arttı.' Ben AB gibi büyük bir organizasyonun böyle bir yanılgıya nasıl eriştiğini merak ediyorum. AB, Yunanistan'ı düşündüğü kadar Türkiye'yi de 50'de 1'i kadar düşünse, belki sorunları ve problemleri daha iyi çözeceğiz. Ortak bir derdimiz var, göçe kaynaklık eden ülkeler. Bunlar Yunanistan'ın yanında değil Türkiye'nin yanında, bize sınırlar. AB'den bu güne kadar Türkiye konusunda sıkıştıklarının dışında bir açıklamada duymadık" ifadelerini kullandı.

'BU YILIN İLK 8 AYININ SONU İTİBARIYLA 237 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI'

Geçen yılın 8 ayında Yunanistan'a karadan 10 bin 608, denizden 20 bin 234, toplamda 30 bin 842 kişinin geçtiğine işaret eden Bakan Soylu, bu yılın 8 ayında ise karadan 4 bin 51, denizden 24 bin 974, toplamda ise 29 bin 25 kişinin Yunanistan'a gittiğini belirtti. Soylu, bu yıl, geçen yıldan Yunanistan'a yüzde 6 daha az kaçak göçmenin geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Oysa Türkiye'nin ne kadar fazla kaçak göçmen yakaladığını da not olarak söylemek isterim. 2017'de 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018'de 268 bin, bu yılın ilk 8 ayının sonu itibarıyla 237 bin kaçak göçmen yakalandı. Yani 2017'den 2018'e yüzde 52, 2018'den 2019'a yüzde 47 arttı. Bu kadar yoğun göç baskısına rağmen biz Yunanistan'a geçişi yüzde 6 azaltmışız. Merak ediyorum, sürekli sizi kötülesem ve yaptığınız işleri negatif olarak değerlendirsem siz işinizde ne kadar heveskar olursunuz?"

'HERHALDE AVRUPA'DAKİ OKULLARDA MATEMATİK OKUTULMUYOR'

Soylu, konuşmasında AB’ye değinerek şunları kaydetti:

"Herhalde Avrupa'daki üniversitelerde, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde matematik okutulmuyor. Sizden ricamız bunu AB'ye bunu anlatmanız. Çünkü hakikaten yoğun bir göç baskısı var. Türkiye tarihe geçecek, hem Türkiye'deki sığınmacılara ev sahipliği yapması açısından çok önemli işler gerçekleştiriyor hem de kaçak göçle ilgili çok büyük işler gerçekleştiriyor. Bence projeksiyonun Yunanistan'dan Türkiye ve Suriye'ye, hatta Afganistan ve Pakistan'a hatta Afrika'ya doğru alsa bizim göçe kaynaklık eden ülkelerle ilgili atacağımız adımlar da çok daha faydalı olur."

'MÜLTECİLERE YAPILAN YARDIMIN BÜYÜK BİR KISMINI TÜRKİYE KARŞILIYOR'

Filippo Grandi ise Türkiye'de ağırlanan 4 milyon göçmen nedeniyle uluslararası toplumun Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. Mültecilere yapılan yardımın büyük bir kısmının Türkiye tarafından karşılandığını belirten Grandi, BMMYK'nın da kendi payına düşeni yapacağını dile getirdi. Aralık ayında Cenevre'de mültecilerle ilgili küresel bir forum toplantısı yapılacağını anımsatan Grandi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıyı eş bir şekilde düzenleyen 5 ülkeden biri olan Türkiye'ye de bu desteği için teşekkür etmek istiyorum, bundan gurur duyuyorum. Bu gerçekten son derece önemli çünkü Türkiye şu anda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda. Cenevre'de düzenlenecek konferansın temel amacı sadece konuşmak değil. Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerle ilgili olarak onlara uluslararası destek sağlayabilmek. Bu yükümlülüğü ülkeler arasında daha adil bir şekilde paylaşma ruhu ve düşüncesiyle bu toplantıyı gerçekleştireceğiz."

Konuşmaların ardından, basına kapalı şekilde heyetler arası görüşmeye geçildi.