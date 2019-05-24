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Soylu: Türkiye'yi ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi bugün ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi.

Soylu: Türkiye'yi ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi bugün ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:29
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Soylu: Türkiye'yi ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır

İSTANBUL - Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesisleri'nde muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "Biz bugün Amerika ile mücadele ediyoruz, Avrupa ile mücadele ediyoruz, terörle mücadele ediyoruz. Bakın 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren İstanbul'da büyük bir terör olayı yok. Büyükşehirlerimizde de yok. Biz bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Her türlü riski alarak Türkiye'nin alt yapısını yaparak, S-400 meselesi de dahil olmak üzere, şimdi biz burada vatandaşın bir oy hakkını savunamayacaksak, vatandaş bize demez mi 'sen necisin' diye. Başka bir tehlike daha var. 5 yıl sonra sosyal medyada çok fazla söz söyleyenin, seçim sonuçlarını istedikleri gibi manipüle ettiği bir süreç söz konusudur. Sandık, demokrasi devreden çıkar. Bunun sonucunu kimse hayal bile edemez. Türkiye'yi bugün ayakta tutan sandığın ve demokrasinin varlığıdır" diye konuştu.

"ŞİMDİ ER MEYDANI, İSTANBUL HALKI KARAR VERECEK"

23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçim ile ilgili Soylu, "Birileri sosyal medyadan bir şeyler söyleyecek, Amerika 'ben bunu not aldım Avrupa ben bunu şöyle görürüm' diyecek diye sesimizi çıkarmamamız mümkün değil. Biz mücadele ediyoruz. Neyle mücadele ettiğimizi de çok iyi bildiğimizi ifade etmek istiyorum. İstanbul 5 yıl bu şaibeyi kaldıramaz. Şimdi er meydanı. İstanbul halkı karar verecek. Ne karar verirse başımızın üzerine" dedi.

"SİZ GEÇİCİ OLARAK HAMALLIK YAPTINIZ, ŞİMDİ ÜZERİNİZE TÜKÜREREK RÖVANŞIMIZI ALIYORUZ ANLAYIŞI"

"İstanbul'un siyasal çatışmanın bir başlangıç merkezi haline getirilmesinden ve bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirilmesinden endişe ediyorum" diyen Bakan Soylu şunları söyledi:

"Bunu nereden çıkardın derseniz. Binali abi geçen gün bir gösteriye gitti. Hadi ben herkesin ayağına basan bir adamım. Bir yere gittiğim zaman benle ilgili bir takım işler olabilir. Ben de derim ki yaptım buldum. Uyuşturucunun ayağına basıyorum. PKK ile mücadele ediyoruz. Kıymetli muhtarlarım bakın ben de hiçbir terörist belirtisi var mı? Tecavüzcü belirtisi var mı? Amerika bizi, teröristlerin ve tecavüzcülerin olduğu listeye koydu. Adalet bakanımızla ikimizi. Süleyman Soylu veya Abdülhamit Gül olduğumuz için koymadılar. Bu ülkenin menfaatlerini savunanlara karşı bizi iki tane örnek gösterip bunu Türkiye'ye yaptılar. Biz neyle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Ama Binali abi kime ne yaptı ya. Orada gitti bir gösteriye, aynen 28 Şubat süreçlerinde ve eski Türkiye kodlarında olduğu gibi, gösteri bitti, yuhalamalar bir takım sözler ve hakaretler. Bu doğru bir iş mi? Ötekileştirme anlayışı. 'Buranın patronu biziz, siz geçici olarak burada bir hamallık yaptınız, şimdi sizin üzerinize tükürerek rövanşımızı alıyoruz' anlayışındaki bir değerlendirmedir. Başka bir şey değildir"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluKağıthane
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