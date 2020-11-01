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Soylu bir süre dinlenecek

Bakan Koca: Bakan Soylu bir süre dinlenecek

01 Kasım 2020 Pazar 17:14
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Soylu bir süre dinlenecek

ANKARA (DHA)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu’nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSüleyman Soylu
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