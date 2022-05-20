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Soylu: 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler" dedi.

20 Mayıs 2022 Cuma 12:35
Soylu: 502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine geri döndü

Bakan Soylu,   Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması'nda konuştu. 

Soylu "Türkiye'de uzun zamandan beri tartışılan, speküle edilmeye çalışılan, siyasetin ana konusu haline getirilmeye çalışılan bir mesele var. O da Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Afrikalı sığınmacılar. Suriye iç savaşını biz çıkarmadık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık. Seyirci batı kaldı. Oralar bize uzak değil. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince büyük bir insanlık dramına sahip çıkan, büyük bir asalet sergileyen Avrupa söz konusu biz olunca bunu tersine çevirmeye çalışan bir politikayı Türkiye içerisinde tetiklemeye çalışmaktadır. Kış bitince Van'da ve Ağrı'da karlar eriyince biz oradan insan cesedi topluyoruz" dedi,

" Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler" diyen Soylu, "Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Biz Halep'e dönebilecek miyiz, bizi kendi memleketimize geri döndürün' diye yüzlerce defa soruyla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştılar. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad" diye konuştu.

"57 BİN 500 BRİKET EV YAPTIK" 

"Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan Türkiye'ye girmesi engellendi" diyen Soylu, "Son 6 yılda içeride 1 milyon 250 bin kişi yakalandı ve bunların yakını 400 bine yakını geri gönderildi. Yaklaşık 700 bin kişi son 6 yılda Avrupa'ya geçti. Biz briket evler yapmaya başladık İblid'de. Muhalefet 'Siz kimin parasıyla ev yapıyorsunuz' dedi. Biz vatandaşın bağışlarıyla yapıyoruz. O zaman 6-7 bin liraydı briket evin tanesi. Yaklaşık 57 bin 500 briket ev yaptık.77 binin projesi bitti. 100 binin de projesini tamamladık. Bu yılın sonuna kadar, orada bunu yapabilme kabiliyetine sahip olacağız. Bunu bağışçılar yapıyor. Devletin kaynakları ile yapılmıyor. 250 bine yakın belirli bölgelerde ev yapılacak. 2019'dan beri İstanbul'a sığınmacı kabul etmiyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluEsenyurtSığınmacı
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