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Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin geçici sonuçlarına göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’si kadın.

Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin geçici sonuçlarına göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’si kadın.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:15
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Siyasi partiler kadın başkanda sınıfta kaldı

İSTANBUL - Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (TOKAMER), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde geçici sonuçlara göre kaç kadının belediye başkanı olduğunu araştırdı.

Buna göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’sinin kadın olduğu, bu sayının da yüzde 2.66’lık bir orana tekabül ettiği kaydedildi. Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan 30 kişi arasından ise sadece 3 kadın. Bu da yüzde 10’luk orana denk geliyor.

Seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan tabloyu kadın adaylar açısından değerlendiren ve rakamları paylaşan TOKAMER Başkanı Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, kadın adaylar konusunda seçim sonuçlarının çok olumsuz olduğunun açıkça gözlendiğini söyledi.

“Maalesef kadın adayların seçilmesi konusunda siyasi partiler yine sınıfta kaldı” diyen Zeynep Banu Dalaman, “Kadın adaylara seçilebilecekleri yerlerden pek şans verilmediğini hep söylüyorduk. Şimdi seçim sonuçlarına baktığımızda kadınların yerel yönetimlerde temsili açısından çok kötü bir tabloyla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

İLLERDE ORAN YÜZDE 1

Seçimde alınan genel sonuçlar ve kadın adayların ulaştığı rakamları karşılaştıran Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, açıklanan geçici sonuçlara göre bin 389 belediye başkanının sadece 37’sinin kadın olduğunu, bu sayının da yüzde 2.66’lık bir orana tekabül ettiği bilgisini verdi.

"Büyükşehir belediye başkanlığını kazanan 30 kişi arasından 3’ü kadın. Bu yüzde 10’luk bir oran ve kadınlar adına elde ettiğimiz en iyi oran” diyen Dalaman, seçim sonuçlarında kadın adaylara dair şu rakamları paylaştı:

"50 İl belediye başkanının sadece 1 i kadın. Bu yüzde 1,196 gibi bir orana tekabül ediyor. 920 İlçe belediye başkanından sadece 29’u kadın bu da yüzde 3,15 e tekabül ediyor. 386 belediye başkanının sadece 4’ü kadın bu da yüzde 1,04’lük bir orana tekabül ediyor. Muhtarlık sonuçları henüz ulaşmadı ama orada da çok parlak olacağını düşünmüyorum"

"KARAR MEKANİZMALARINDA DAHA ÇOK KADIN OLMALI"

Siyasi partilerin kadın kotaları olsa bile kadın adaylara çok şans vermediğini söyleyen TOKAMER Başkanı Dalaman, "Bunun temel sebebi erkeklerin daha çok siyasetteolma talepleri ile ilgili. Kadınları teşvik etmiyorlar, onları desteklemiyorlar. Kadının olduğu her yerde bir erkeğin gözünün olması bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi” dedi.

İleriki dönemlerde siyasi partilerin buna dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Zeynep Banu Dalaman, “Türkiye’de kadınların karar alma mekanizmalarında daha çok olmaları önemli. Eşbaşkanlık sistemi yasal olmadığı için daha çok ileri götürülebilecek bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla kadın aday sayısı, geçen yerel seçimlere göre biraz azalmış oldu. Siyasi partiler, kadınların siyasette daha çok yer almalarını sağlayacak politikalar geliştirmeli" diye açıklamalarda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Altınbaş Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ve Kadın Çalışmaları Araştırma MerkeziSiyasi PartilerKadın Başkan
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