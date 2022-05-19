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Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık

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19 Mayıs 2022 Perşembe 17:27
Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık

ANKARA (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün hep beraber hep birlikte ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için yeniden yollara çıktık. 'Adalet yürüyüşü' bunun en önemli adımıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu: Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık

CHP Gençlik Kolları tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve 81 ilden gelen gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. 3 saat süren yürüyüş sonunda Kılıçdaroğlu, Anıtkabir girişinde otobüsün üzerinden hitap etti.

Kılıçdaroğlu: Siyasal ve ekonomik bağımsızlığı güçlendirmek için yollara çıktık

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu bayramın sıradan bir bayram olmadığını dile getirerek, "Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından bir tanesidir. 16 Mayıs'ta düşman zırhlılarını gördüğü zaman 'Geldikleri gibi gideceklerdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2 temel ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ der. ‘Bayrağımın altında, vatanımda özgür ve bağımsız yaşamak istiyorum’ der. ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz'. Bugün hep beraber hep birlikte ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek için yeniden yollara çıktık. 'Adalet yürüyüşü' bunun en önemli adımıdır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Chp Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu
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