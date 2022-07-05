Sibel Demirdiş çalışmalarına devam ediyor

Vatan Severler Partisi Kurucu lideri Genel Başkan Yılmaz Gülümser Ankara Genel Merkez Binasın'da

Basın Açıklaması yaptı.

Vatan Severler Partimizin kuruluş aşamasından itibaren bizleri Basın yayın medya üzerinden Türk halkımıza tanıtmakta emeği geçmiş ve geçmekte olan Yüksek performansı ilkeli duruş sergileyen azimle Çalışmakta olan Vatan Severler Partisi"ni Emeğini Esirgemeyen sosyal medya ve basın işleri Sorumlusu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sibel Demirdiş Başkanımıza kendisine Teşekkür ederim.

Sibel Demirdiş şunları ifade etti.

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser bütün Kıymetli yöneticilerimizi haberleri'ni Değerli halkımıza sunmak'tayız Çizgimizi bozmadan azimle gayretle gösteriyoruz. Siyasi Çalışmalarımızı devam ediyoruz dedi.

Vatan Severler Partisi Gülümser şunları açıkladı.

Gittiği yerlerde bizleri gururla temsil eden bütün değerli dava Arkadaşlarımızı ayrı ayrı teşekkür ediyorum Başarılar dilerim

TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ'in genelinde yapılacak olan genel seçimlere yönelik olarak hazırlıklarımızı tamamlanmaya doğru devam etmektedir.

Bu önemli süreçte görevlerini yerine getirmeye çalışan arkadaşlarımızı da ayrı ayrı tebrikler ediyorum Başarılar dilerim

Sizlerle birlikte yürümekten gurur duyuyoruz

Sözlerini tamamladı.

GENEL BAŞKAN

YILMAZ GÜLÜMSER

VATAN SEVERLER PARTİSİ

VATAN SEVERLER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BASIN SORUMLUSU

SÎBEL DEMİRDİŞ

HABER

NİHAT İLİKCİOĞLU

Tel. 0 532 764 44 48