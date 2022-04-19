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Şentop: Savaşın sona erdirilmesi için sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor

19 Nisan 2022 Salı 17:04
Şentop: Savaşın sona erdirilmesi için sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için gayret gösterilmesi ve sonuç alıcı adımların atılması gerektiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti. Şentop, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin başından itibaren, durumun savaşa dönüşmemesi için gayret gösterdiğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bütün zeminlerde ifade ettiğini söyledi. Türkiye'nin öncelikle insani ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabayı sürdürdüğünü söyleyen Şentop, "Bir an önce savaşın sona erdirilmesi için gayret gösterilmesi ve sonuç alıcı adımlar atılması gerekiyor" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da, Türkiye'nin baştan beri barışın yeniden tesis edilmesi için gösterdiği gayret için teşekkürlerini iletti. Bodnar da Türkiye'nin 70'den fazla insani yardım TIR'ı gönderdiğini ve bunların büyük bir minnet duygusuyla karşılandığını ifade etti.

DHA

Son Güncelleme: 19.04.2022 17:06
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopRusyaUkrayna Savaşı
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