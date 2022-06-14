Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.497,58
ALTIN
1.011,25
DOLAR
17,26
STERLİN
20,97
EURO
18,07
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
Kadir Has Üniversitesi Araştırma...
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli...
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şentop: Dokunulmazlığın kaldırılması ve ceza verilmesi gerek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yönelik yumruklu saldırısıyla ilgili, "Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Dokunulmazlığın kaldırılması ve ceza verilmesi gerekir" dedi.

14 Haziran 2022 Salı 10:45
Şentop: Dokunulmazlığın kaldırılması ve ceza verilmesi gerek

Meclis Başkanı Şentop, DBP'li Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteride, görevli polis memuruna yumruklu saldırıda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Milletvekili tarafından yapılan bu hareketin çok çirkin olduğunu belirten Şentop, "Çok çirkin bir hareket, bir haddini bilmezlik. Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var, dokunulmazlık milletvekillerini şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını güvence altına almak için verilmiş olan bir imkandır, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir. Bir milletvekilinin açık bir şekilde kamuoyu önünde görevini yapmaya çalışan, kamu düzeninin sağlamaya çalışan bir kamu görevlisine karşı bu şekilde bir müessir fiil denilen bir harekette bulunulması bence hiçbir şekilde dokunulmazlık kapsamında olmaması gereken bir husustur. Teknik olarak dokunulmazlık kapsamındadır ama parlamentonun burada dokunulmazlık kaldırma yetkisi vardır. Zaten mevzuatımıza göre de bu konularda tolerans gösterilmemesi gerekir kanaatimce" dedi.

Milletvekilinin görevini yapmaya çalışan güvenlik görevlisine karşı bu muameleyi yapmış olmasının, kamuoyunda da toplumda da infial uyandırdığını ve suç teşkil ettiğini kaydeden Şentop, "Bu bakımdan benim şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak bence dokunulmazlığın kaldırılması gerekir" diye konuştu. 

Milletvekilinin dokunulmazlığının Meclis Başkanlığı'na gelmesi durumunda hemen Karma Komisyon'a havale edeceklerini aktaran Şentop, "Daha sonra yetki Genel Kurul'da. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır. Tamamen haddini bilmezliktir" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 14.06.2022 10:47
Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa ŞentopDbpSalihe Aydeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi
Libya tezkeresi Meclis'te
Libya tezkeresi Meclis'te
Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Erdoğan: Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz
Fatih Erbakan: Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz
Fatih Erbakan: Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisiyiz
Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak
Bakan Soylu: 1200 mahalle yabancılara kapatılacak
Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz
Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz
Karamollaoğlu D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu 
Karamollaoğlu D-8'in 25'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu 
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de buluştu
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Eskişehir’de buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrasya coğrafyasının göz bebeği haline geldiğini görebiliriz 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrasya coğrafyasının göz bebeği haline geldiğini görebiliriz 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi