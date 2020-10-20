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Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya geldi.

20 Ekim 2020 Salı 17:38
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Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

AZERBAYCAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığını ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği saldırılar, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon ve gündemdeki diğer konular ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, bu süreçte Türk devleti ve halkından gördükleri manevi destekler için teşekkürlerini iletti. Şentop da Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. TBMM Başkanı Şentop görüşmede yaptığı açıklamada, “Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ve Karabağ'ın asli sahibine dönmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğunu bir kez daha kendilerine ifade ettik” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAzerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
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