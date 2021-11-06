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Şehit yakınlarından İYİ Parti'li Türkkan'a istifa çağrısı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 16:56
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Şehit yakınlarından İYİ Parti'li Türkkan'a istifa çağrısı


ANKARA, (DHA)

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Şehit yakınları ve gaziler olarak; eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan'ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, genel merkez binasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Işık, 1997 yılında hayatını kaybeden sivil terör mağduru İsa Gümren'in kardeşine Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan tarafından yapılan küfrü şehit aileleri ve gazilere yapılmış addettiklerini, şiddetle, nefretle ve esefle kınadıklarını söyledi. Işık, "Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatıraları ailelerine sahip çıkanları da onların kardeşlerine, yakınlarına saygısızlık edenleri de Türk milleti asla unutmayacaktır. Gazi meclisimizde teröre destek verenlerle şehidimizin emaneti yakınlarına hakaret edenleri, ağza alınmayacak şekilde küfretme hadsizliği gösterenleri, hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Şehit yakınları ve gaziler olarak eli kanlı terör örgütüne destek verenler, destek verenlerle iş tutanlar her zaman şehit aileleri ve gaziler olarak karşılarında bizi bulacaklardır. Milletvekili Lütfü Türkkan’ı milletvekilliğinden derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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