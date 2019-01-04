Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
88564
ALTIN
225.129
DOLAR
5.4149
STERLİN
6.8726
EURO
6.1714
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına...
Depreme karşı önemli uygulama
Depreme karşı önemli uygulama
"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı azaltıyor"
"Sigara tüp bebek tedavisinde başarıyı...
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi' açıldı
Kayseri'de 'Anadolu Minia Müzesi Sergisi'...
Okul başkanları Beyoğlu’nda bir araya geldi
Okul başkanları Beyoğlu’nda bir araya...

Seçmen listeleri askıya çıktı

Yerel seçimler için hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen listeleri askıya çıktı

Yerel seçimler için hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

04 Ocak 2019 Cuma 13:32
0 Okunma
Seçmen listeleri askıya çıktı

ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre 31 Mart yerel seçimleri için hazırlanan seçmen listeleri bugün saat 08.00'de muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 17 Ocak saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Seçmenler ikamet ettikleri adreslere göre kayıtlı oldukları sandıkları listelerden kontrol edebilecek. Öte yandan bugün itibarıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandık kurulu talep formları ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlıklara teslim edilebilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere bugün İlçe Seçim Kurullarında askıya çıkarıldı ve bu listeler için itiraz süresi bugün başladı. Seçmenler, 'www.ysk.gov.tr' adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarını da sorgulayabilecek. Ayrıca Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri, Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden siyasi partilere erişime açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seçmen Listeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yerel seçim genelgesi 
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da benden daha fazla çalışan bulamayacaksınız
"Önce kendi partindeki meşrutiyeti sorgula"
"Önce kendi partindeki meşrutiyeti sorgula"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı
YSK'nın belirlediği yerel seçim takvimi başladı
YSK'nın belirlediği yerel seçim takvimi başladı
Sürpriz yaptı
Sürpriz yaptı
Bakan Albayrak'tan müjde!
Bakan Albayrak'tan müjde!
Seçim süreci bugün başladı
Seçim süreci bugün başladı
Münbiç'teki sinsi tiyatroların bitirilmesi milli gaye olmalı
Münbiç'teki sinsi tiyatroların bitirilmesi milli gaye olmalı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ