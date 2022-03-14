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Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, Meclis'e sunuldu

14 Mart 2022 Pazartesi 14:10
Seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek kanun teklifi, Meclis'e sunuldu

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim barajını yüzde 10'dan 7'ye düşürecek olan 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM’ye sunduklarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. Yazıcı, 'Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını belirterek, 15 maddelik teklifin ayrıntılarını açıkladı. 

Yazıcı, teklifle; Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile birlikte bazı kanunlarda değişiklik yapılacağını belirterek, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz. İkinci maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34'üncü maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. Ve bu maddenin son fıkrasını yürürlükten kaldırıp, şu maddenin yer almasını öneriyoruz; 'İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin üçünçü fıkrasına göre yapılır.' Yani D'Hondt sistemi uygulanır, bunu öneriyoruz. Teklifin üçüncü maddesi ile siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin TBMM'de grubu olması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Dördüncü maddesi ile benzer düzenleme yapıyoruz. Beşinci maddesiyle il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öneriyoruz. Altıncı maddesi ile, benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz. Yedinci maddesi ile, 'Sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti, bir başka parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez' fıkrasını ekliyoruz" dedi.

Yazıcı ayrıca herkesin oy hakkını kullanabilmesi için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, 'Adresi kapanmış olması sebebiyle sistemde gözükmeyenler son seçmen olduğu yerde devam eder' fıkrasını  eklediklerini söyledi.

'SİSTEME UYUM DÜZENLEMESİ YAPIYORUZ'

Yazıcı, teklifle; Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemesi de getirdiklerini de vurgulayarak, "Teklifin onbirinci maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yönetimde istikrar sorunu bulunmaz. Bu değişiklikle ülke seçim barajında indirim yapılarak daha fazla partinin ve görüşün Meclis'te bulunması ve temsilde adaletin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 12 Eylül askeri darbesinden sonra yasama yetkisini kullanan Danışma Meclisi ve Milli Birlik Komitesi'nin sistemimize dahil ettiği seçim barajı değiştirilmektedir" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA SON VERİLMİŞTİR'

Feti Yıldız ise, "Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle siyasi partiler seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, içinde bulunduğu ittifakın oyundan faydalanarak milletvekili çıkaramayacaktır. Açık izahı budur. Türkiye genel barajını ittifak ile geçecek ancak milletvekili çıkarması kendi oyuna bağlı. Çünkü bu çok büyük haksızlıklara sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Yıldız, teklifin kapsamlı olmadığı ve bu yüzden de erken seçim olabileceği yönündeki değerlendirmeye ilişkin, "Bu kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimler uygulanmaz. Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Seçim BarajıTBMMKanun Teklifi
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