Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92400
ALTIN
252.493
DOLAR
5.8636
STERLİN
7.3682
EURO
6.5824
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak verildi
Çanakkale’de 3 plaja mavi bayrak...
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Bozcaada için 'Araçsız Ada' çağrısı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de satışa çıktı
Oppo Reno 10X Zoom Türkiye'de...
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa çıktı
Trabzonspor'da yeni sezon kombineleri satışa...

Sayıştay: 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır

Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir" denildi.

Sayıştay: 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır

Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir" denildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:25
4 Okunma
Sayıştay: 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır

ANKARA - Sayıştay Başkanlığı'nca geçen 23 Mayıs tarihinde yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilerek, 2014 ve 2019 yılının karşılaştırılıp, bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren haberlere yer verildiği bildirildi. Bunların maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup, bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır. Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağının tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır. Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir. Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Son Güncelleme: 17.06.2019 10:21
Anahtar Kelimeler:
2019 YılıDenetim SüreciSayıştay Başkanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan motosiklet sürücüsüne böyle müdahale etti
Kaza yapan motosiklet sürücüsüne böyle müdahale etti
Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi
Yıldırım ve İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına evlerinde hazırlandı
Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayına evlerinde hazırlandı
Cumhur İttifakı İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir
Cumhur İttifakı İstanbul'u yüceltmeye yeminlidir
Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil
Bakan Çavuşoğlu: S-400 ile ilgili Amerika’nın dayatmalarını kabul etmemiz mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz
Bahçeli'den ABD'ye S-400 yanıtı
Bahçeli'den ABD'ye S-400 yanıtı
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans