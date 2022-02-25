ZONGULDAK - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Uluslararası toplum, Rusya'yı yalnız bırakmalı ve Ukrayna'nın yanında yer almalıdır. Rusya, harekatı durdurmaya zorlanmalıdır" dedi.



TDP lideri Mustafa Sarıgül, Zonguldak'taki bir restoranda gazetecilere konuştu. Uluslararası toplumun Ukrayna'nın yanında yer alması gerektiğine belirten Sarıgül, "Rusya, Ukrayna'ya askeri bir harekat başlattı. Ne Birleşmiş Milletler ne NATO ne Avrupa Birliği, bir şey yapamıyor. Dünya, bir ülkenin işgalini izliyor. Bu, son derece üzücüdür. Uluslararası toplum, Rusya'yı yalnız bırakmalı ve Ukrayna'nın yanında yer almalıdır. Rusya, harekatı durdurmaya zorlanmalıdır. Türkiye tarafsızlığını korumalı, krizin diyalog yoluyla çözülmesi için gayret etmelidir" diye konuştu.



'BURADA OLAN UKRAYNA HALKINI OLUYOR'



İktidarın gelişmelerle ilgili olarak, TBMM’ye düzenli olarak bilgi vermesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:



"Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Ukrayna, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kıskacından kurtarılmalıdır. Ukrayna, Rusya ya da NATO'ya bağlı olmak zorunda değildir. Ukrayna, Ukrayna olarak kalmalıdır. Türkiye de bu noktada tarafsızlığını korumalıdır. Ama üzüldüğümüz; Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya güç gösterisi yapıyor. Burada olan Ukrayna halkını oluyor. Ukrayna'nın 'NATO'ya gireceğim' diye bir derdi yok. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı NATO'ya almak için Rusya’yı kışkırtıyor. Ukrayna, inşallah en kısa süre içerisinde barış içerisinde, halka bir şey olmadan demokrasi içerisinde yönetilmeye devam eder."