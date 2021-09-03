Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1467.73
ALTIN
488.35
DOLAR
8.3040
STERLİN
11.5257
EURO
9.8694
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
Zabıta Memuru alımı yapılacak 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Personel Alacak
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı...
40 kontrolör istihdam edilecek
40 kontrolör istihdam edilecek
Kayseri Belediyesi 104 Konut Arsasını Satışa Çıkardı
Kayseri Belediyesi 104 Konut...
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
Bağımsız Denetçilik Sınavı ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı

03 Eylül 2021 Cuma 15:20
6 Okunma
Sarıgül: Deprem ve afet bakanlığı kurulmalı

ANKARA - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Derhal deprem ve afet bakanlığı kurulmalıdır. Biz iktidara geldiğimizde deprem ve afet bakanlığını kuracağız ama buradan iktidara sesleniyorum; lütfen beklemeyin, deprem ve doğal afetler bakanlığını kurun" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kurucular Kurulu Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de yaşanan sel ve orman yangınlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, "Temmuz ayının son günlerinden ülkemizin pek çok farklı noktasında orman yangınları çıktı. Ardından Batı Karadeniz bölgemizde ne yazık ki selden dolayı hem maddi hasarlar meydana geldi ve hem de maalesef can kayıpları arzu etmediğimiz ölçülerde çoğaldı. TDP olarak yangınlar çıkar çıkmaz oraya ilk ulaşan parti biz olduk. Sabah 06.00'da direkt Manavgat ve Antalya bölgesindeki yurttaşlarımızla beraber olduk. Yine sel olayını duyar duymaz o bölgede sabah 06.00'da arkadaşlarımızla birlikte yurttaşlarımıza moral vermek ve oradaki yurttaşlarımızın bir parça bile olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık" diye konuştu.

'DEPREM VE AFET BAKANLIĞINI KURUN'

Sarıgül, TDP olarak böyle günlerde siyaset yapmayı doğru bulmayan, yaraları sarmaya çalışan, eleştiri ve düşüncelerini sonra yapan bir anlayış içinde olduklarını ifade ederek, "Yangın ve selden oy avcılığı yapan bir anlayış içerisinde olmadık. Yangına körükle giden bir parti olmadık. Siyasi sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ettik. O nedenle partimizin yangın ve sel felaketleriyle ilgili önerilerini ve düşüncelerini paylaşmak istiyorum. Derhal deprem ve afet bakanlığı kurulmalıdır. Biz iktidara geldiğimizde deprem ve afet bakanlığını kuracağız ama buradan iktidara sesleniyorum; lütfen beklemeyin, deprem ve doğal afetler bakanlığını kurun" dedi.

'BÖLGEDE ÇALIŞANLARA İKRAMİYE VERİLSİN'

Sarıgül ayrıca, sel ve yangın felaketinin ardından bu bölgelerde çalışanlara maaş ikramiyesi verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yangın, sel bölgesinde görevli kişilerin nasıl canla başla çalıştıklarını gördüm. O nedenle yangın bölgesinde çalışan Orman Genel Müdürlüğü ve afet işlerinde çalışanlar başta olmak üzere o bölgede emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımıza birer maaş ikramiye verilmesi onları şevklendirecek ve devletimizin şefkat eli de onların üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deprem Ve Afet Bakanlığı KurulmalıTürkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi
CHP'li Öztunç: 'Yüzde 21 büyüdük' dedikleri gün, doğal gaza yüzde 15 zam geldi
Bakan Ersoy, Bollywood sinemasının yıldızlarını Çırağan Sarayı'nda konuk etti
Bakan Ersoy, Bollywood sinemasının yıldızlarını Çırağan Sarayı'nda konuk etti
Bakan Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 81'i aşılarını olmayan kişilerdir
Bakan Koca: Aktif vakalarımızın yüzde 81'i aşılarını olmayan kişilerdir
Bakan Pakdemirli: Tunceli'de 83 bin fidan dikeceğiz
Bakan Pakdemirli: Tunceli'de 83 bin fidan dikeceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması
"Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var"
"Uçakların tamiri konusunda TUSAŞ ile çalışmamız var"
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti
AYM, HDP'nin ek süre talebini kabul etti
Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz
Bakan Yanık: Bin 3 SYD Vakfı'na 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma