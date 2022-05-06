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Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

06 Mayıs 2022 Cuma 14:33
Sarıgül: Buradaki göçmenler AB ülkelerine eşit olarak dağıtılmalı

ORDU - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, göçmen tartışmalarıyla ilgili olarak, "Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. Doğrusu bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak dağıtılmasıdır. Yani biz, 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı, mahkumlara yönelik ‘genel af’ çıkarılması çağrısını yineledi. Cezaevlerinin kapasitesinin üstünde bir dolulukta olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları söyledi:

“9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Af çağrımız siyasi değil, kesinlikle ve kesinlikle vicdanidir. Pandemi koşulları münasebetiyle yargılamaların biraz hızlı yapıldığını, acele yapıldığını, bazı konuların gözden kaçtığı konusunda gerçekten önemli duyumlarımız var. Cezaevlerinin kapasitesi 275 bin. Şu anda 325 binin üzerinde tutuklumuz ve mahkumumuz cezaevlerinde. Pandemi koşulları münasebetiyle dışarı bırakılan yarı açık cezaevlerindeki mahkumlarımızın ve tutuklularımızın süresi doluyor. Devletimiz şefkatlidir. Devletimizin sevgi elini binlerce mahkumumuza, binlerce tutuklumuza bir kez daha uzatmasını arzu ediyorum. Affetmek büyüklüktür. Bizim devletimize de her zaman büyüklük yakışır. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın kanlarıyla yoğrulan bu güzel cennet vatanımızda kardeşlik hukuku için barış istiyoruz. Çağrımız bireysel değil, çağrımız kardeşlik hukuku içindir. Çağrımız bütün siyasi partileredir. Bütün siyasi partiler el birliği yapalım ve 'affet Türkiye’m diyelim.”

‘6 MİLYON GÖÇMENİMİZE EV SAHİPLİĞİ YAPAMAYIZ’

Son günlerde yaşanan göçmen tartışmalarına da değinen Sarıgül, “Bu vatandaşlarımız kendi topraklarından isteyerek gelmemiştir. Büyük bir caninin baskısı içerisinde canlarını kurtarmak için gelmiştir. Türkiye Cumhuriyetimiz de bunlara kucak açmıştır. Ancak doğrusu; bütün Avrupa Birliği ülkelerine buradaki göçmenlerin eşit olarak dağıtılmasıdır. Yani biz 6 milyon göçmenimize ev sahipliği yapamayız. Almanya, Fransa, İngiltere, İsviçre, Danimarka, lafa geldiği zaman özgürlük diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen Avrupa ülkeleri, yapmamız gereken olay şu; buradaki mültecileri eşit oranda o ülkelere mutlaka dağıtmamız gerekiyor” diye konuştu.

‘ELEŞTİRİLERİN ÖLÇÜSÜ OLMASI LAZIM’

Sarıgül, siyasi tansiyonun düşürülmesi gerektiğine de dikkati çekerek, “Partimiz olarak siyasete nezaketi, zarafeti getirmek isteyen bir siyasi partiyiz. Eleştirilerin saygısı olması lazım, sevgisi olması lazım. Eleştirilerin ölçüsü olması lazım. Türkiye Değişim Partisi, bütün siyasileri sakin olmaya, normalleşmeye ve konuşmalarında sinkaflı ve hakarete varan konuşmalardan kesinlikle uzaklaşmaya davet ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülAB ülkeleriGöçmenler
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