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Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs salgını sürecinde 55 milyar lira destek ve ödeme sağladıklarını açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:19
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Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak salgın sürecinde işçi ve işletmelerin yanında olduklarını belirterek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteğine dair verileri açıkladı. Bakan Bilgin, "33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere vatandaşımıza toplamda 55 milyar lira tutarında destek sağladık" dedi. Bakan Bilgin, destek ve ödemelerden toplam 9,5 milyon kişinin istifade ettiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıVedat BilginKoronavirüsDestekParaödeme
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