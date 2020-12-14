Salgına rağmen yatırımlar artırarak sürüyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü programına video mesaj gönderdi. Türkiye’nin başlangıcından itibaren üyesi olduğu OECD’nin kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümünü tebrik eden Erdoğan, "Türkiye olarak, dengeli ekonomik büyüme ile kalkınmanın temini, refah ve istihdamın artırılması hedefleri doğrultusunda, OECD’de etkin bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Teşkilat 60 yıldır, hazırladığı anlaşmalar ve sözleşmelerle, iyi uygulama örnekleriyle, oluşturduğu standartlarla, paylaştığı tavsiye ve istatistiki tahlillerle küresel ekonomide önemli bir aktör olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

'DEZAVANTAJLI KESİMLERİN YANINDA OLDUK'

Covid-19 salgınının ne kadar kırılgan bir dünyada yaşadığımızı ve esasen birbirimizle ne kadar bağlı olduğumuzu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu dönemde insanımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alırken, ekonomik faaliyetlerimizi aksatmamak için çaba harcadık. Ekonomik İstikrar Kalkanı ve Sosyal Koruma Kalkanı Paketleriyle girişimcimizin, esnafımızın, dezavantajlı kesimlerin yanında olduk. Salgın şartlarına rağmen hem kamu kuruluşlarımız hem özel sektörümüz yatırımlarını artırarak sürdürüyor" diye konuştu.

‘156 ÜLKE VE 9 ULUSLARARASI KURULUŞA YARDIM SAĞLADIK’

Türkiye’nin küresel sorumluluk bilinciyle uluslararası yardımlaşma ve dayanışmayı da asla ihmal etmediğini kaydeden Erdoğan, "Türkiye olarak şimdiye kadar 156 ülke 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kriz halinde hayata geçirilen bu iş birliği ve dayanışmanın kalıcı olmasını temenni ediyorum. Kasım ayının sonunda tertiplenen çevrimiçi G20 Liderler Zirvesi’nde de değindiğim üzere, uluslararası iş birliği, gelişmekte olan ülkeler ile mülteciler ve yerlerinden edilmiş kişileri önceleyerek yürütülmelidir. Bu konuda OECD’nin öncü bir rol oynaması gerektiğine inanıyorum. Sayın Genel Sekreteri hizmet döneminde teşkilata etkin şekilde yön verip, üye ülkeleri, ortak çalışma anlayışıyla mutabakata sevk ettiği için tebrik ediyorum" mesajını verdi.