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"Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır" dedi.

"Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır" dedi.

25 Haziran 2019 Salı 11:53
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"Sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır"

İSTANBUL - AK Parti tarafından gazetelere verilen ilanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Erdoğan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini içeren mesajı şu şekilde:

"DAHA İYİYE VE DAHA GÜZELE ULAŞMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLDUK"

"Aziz İstanbullular yol ve dava arkadaşlarım,

Bizim AK Parti olarak temel prensibimiz hakka hizmet eder gibi hiçbir ayrım yapmadan, insanımıza hizmet etmek, gönülden gönüle köprüler kurarak gönülleri kazanmayı bilmek olmuştur. İşte bu yüzden halkımıza hizmetle şereflendiğimiz günden bugüne asla yılmadan ve asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Asla yorulmadan hep daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın gayreti içinde olduk. Milletimize zulmedenlerin, onu küçük görenlerin, milli iradeyi yok sayanların karşısında dimdik durduk.

Şükürler olsun ki aziz milletimiz bize olan güvenini ve takdirini hiç esirgemedi. Bizim için her seçim, aziz milletimize hesap verdiğimiz bir imtihandır ve milletimizin iradesi her zaman, herşeyin üstündedir"

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE 2023 HEDEFLERİMİZE YÜRÜYECEĞİZ" 

"23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır.

AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden cumhur ittifakının ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Birlikte yürünecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz İstanbul'u taşıyacak daha çok hedefimiz var"

"MİLLİ İRADENİN YANINDA VE MİLLİ İRADENİN EMRİNDE OLACAĞIZ"

"Bu vesileyle seçim çalışmaları sırasında bizden desteğini esirgemeyen Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'li kardeşlerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, AK Parti teşkilatlarına, sahada seçim çalışmalarımıza emeğiyle katkı sunan tüm kardeşlerimize, anadolunun dört bir yanından tatilini yarım bırakarak oy kullanmak için gelen ve oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren tüm İstanbul seçmenine en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında ve milli iradenin emrinde olacağız"

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDemokrasi
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