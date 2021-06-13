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Sadece üretmek yetmiyor

Bakan Varank: Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor

13 Haziran 2021 Pazar 17:56
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Sadece üretmek yetmiyor

ANKARA, (DHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor; üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız ne kadar çevreye saygılı yaparsanız firmalar bir adım öne çıkıyor'' dedi.

Bakan Varank, Kocaeli Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Çelikel Alüminyum yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Varank’a, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Üretim alanlarını gezerek işçilerle sohbet eden Varank, üretim tesisindeki faaliyetleri inceledi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Varank, Çelikel Alüminyum'un 53 yıllık bir aile şirketi olduğunu ve yüksek basınçlı enjeksiyonlu alüminyum otomotiv parçaları ürettiğini belirterek, "Şirket özellikle dünyadaki prestijli markalara kilogram başına ortalama 5 eurodan ihracat yapmaktadır" dedi.

'FİRMANIN 2020 İHRACATI 40 MİLYON EURO'

Varank, firmanın 2020 ihracatının 40 milyon euro olduğuna anlatarak "Alüminyum parçalar, otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor. Firmanın örnek olacak bir yaklaşımı da özellikle çevreye saygılı, geri dönüşümü önceleyen bir üretim tesisini kurması. Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız ne kadar çevreye saygılı yaparsanız firmalar bir adım öne çıkıyor" diye konuştu.

'DÜNYADA REKABETÇİ OLACAKLAR'

Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini söyleyerek, "Türkiye'nin otomobili ile biz aslında elektrikli otonom arabalardan bahsetmiyoruz; teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu. İnşallah böyle firmalarımızla değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz. Bu firmalarımız hem Türkiye'ye parça üretecekler hem de burada elde ettikleri başarılarla isimlerini yurt dışında iyi noktalara taşıyacaklar. Dünyada rekabetçi olacaklar. Önümüzdeki yıllarda ihracatlarını çok daha arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varanküretim
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