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Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den açıklama

Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’den açıklama

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:23
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Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin

ANKARA, (DHA) 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler" dedi.

Ömer Çelik, Twitter hesabından İstanbul'daki depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Çelik, İstanbul'da meydana gelen depremler ve bundan sonra gerçekleşebilecek olanlar için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ömer Çelik, esas olan tek şeyin vatandaşların güvenliği olduğunu vurgulayarak, "Sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda açıkça yalan haber yayıldığını, provokatif yalanlar üretildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımız, resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmesinler. Tüm birimler vazifelerinin farkındadır ve sahada çalışmaktadır. En üzücü olan ise bazı siyasilerin bu hassas konularda bilgisizce konuşmasıdır. Bu, şu anda vatandaşlarımıza kötülük yapmaktan başka şey değildir. Bazılarının ise bilgisizliğin ötesinde bile bile yalan söylediği görülmektedir. Utanç verici yalanlar söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Çelik, her şeyin vatandaşların gözleri önünde yaşandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kimler canla başla vazifesine sahip çıkıyor, kimler yalan peşinde, açıkça görülmektedir. Toplanma yerlerinden, koordinasyona hangi birimlerin davetli olduğuna dair, bilinen bazı isimlerin yalan yaydığı görülüyor. Yalan üretim merkezlerini biliyoruz. Sorumlu davranmak yerine gündeme gelmek için yalan üretenleri herkes görüyor. Bunları kendi yalanlarıyla baş başa bırakılım. İşini yapan, masada ve sahada görevini hassasiyetle yerine getiren resmi birimlerin açıklamaları takip edilmelidir. Afet yönetimi yüksek sorumluluk gerektirir. Tek ajandası vatandaşımızın her türlü güvenliğidir. Ajandasında başka şeyler olanların yalanları sadece vatandaşımıza kötülük yapar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ömer çelikDeprem
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