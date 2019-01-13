Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.144
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0198
EURO
6.2841
Rusya’dan İHA açıklaması
Rusya’dan İHA açıklaması
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz
Azınlık haklarına boyun eğmeyeceğiz
Güreş Şampiyonası tamamlandı
Güreş Şampiyonası tamamlandı
İş makinesiyle kurtarıldılar
Son Dakika
İş makinesiyle kurtarıldılar
Serik'te istinat duvarı yıkıldı
Son Dakika
Serik'te istinat duvarı yıkıldı

Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

13 Ocak 2019 Pazar 20:20
0 Okunma
Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı

İSTANBUL (DHA) 

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu ve TÜGİAD üyeleri, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti. Türkiye’de ihracat gündeminin konuşulduğu ziyarette Pekcan, “Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Kırılan ticaret rekoru ihracatçının başarısı” dedi.

TÜGİAD’ın 17’inci dönem yönetim kurulu, yeni dönemde de üst düzey ilişkilerini arttırmak adına çalışmalara başladı. Profili enerji, inşaat, gayrimenkul, uluslararası müşavirlik, gıda, tekstil ve turizm gibi sektörlerden oluşan yeni yönetim kurulu, ilk resmi ziyaretini ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a gerçekleştirdi. Ziyarette ihracatçılara verilen destek, yurtdışı pazarlarındaki güncel durum, ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi gibi konular konuşuldu.

Görüşmelerde TÜGİAD'ın güncel çalışmaları ile üyelerin sektörel faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

“BİZİM ASIL İŞİMİZ İHRACATÇININ YANINDA OLMAK”

TÜGİAD yetkilileri, ihracatta cumhuriyet tarihi rekorunun kırılması konusunda bakanı tebrik etti. Pekcan bu anlamda Türkiye’nin genç işadamlarını yeni yatırımlar ve teşviklerini arttırmaya davet ederek, “Bizim asıl işimiz ihracatçının yanında olmak ve onların işlerini kolaylaştırmak. Bizim işimiz sizin önünüzü açmak. Kırılan ticaret rekoru ihracatçının başarısı” diye konuştu. Pekcan, TÜGİAD üyelerine oluşturdukları ihtisas serbest bölgelerindeki start-up’lara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

G-20’DE YER ALAN TEK STK

Konuşmasında TÜGİAD’ın Türkiye’yi G-20 Genç Girişimciler ittifakına temsil eden tek Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olduğuna dikkat çeken TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, bu anlamda imzalanan deklarasyonlar ile girişimcilik ekosisteminde vergi kolaylığı, kaliteli eğitim ve vize kolaylığı sağlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Şohoğlu, TÜGİAD’ın 2019 yılında öncelikli hedefinin ihracatı arttırmak olduğunu vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ruhsar PekcanTicaret Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li Yıldırım: Karşılıklı jestler oldu
MHP'li Yıldırım: Karşılıklı jestler oldu
AK Parti’nin Bursa adayları açıklandı
AK Parti’nin Bursa adayları açıklandı
Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek
Emeklilerin farkları Ocak’ta ödenecek
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Denktaş'ı saygı ve rahmetle anıyoruz
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
Aydın'da 'Cumhur İttifakı' adaylarını Hamza Dağ açıkladı
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
İŞTE AK PARTİ'NİN KOCAELİ ADAYLARI
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
CHP'li vekillerden 'Tank Palet' işçilerine destek
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler
Binali Yıldırım: Basın, millet adına ülkeyi yönetenleri denetler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ