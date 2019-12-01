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Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı

Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı

Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı

Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı

01 Aralık 2019 Pazar 11:03
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Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı

ANKARA (DHA)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'da yaralı bulunup tedavisi tamamlanan Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya gitti. Bakan Pakdemirli burada, Haziran'da Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yuvasından düşmesi sonucu yaralanan, Düzce Edremit Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Sahasında tedavi edilip uçuş eğitimi verilen Kara Akbaba'yı doğaya salmak için Gölcük'te görevliler ile bir araya geldi. Kanat genişliği 240 santimetre, ağırlığı ise 13 kilo olan Kara Akbaba, Bakan Pakdemirli tarafından doğal ortama bırakıldı. Bakan Pakdemirli ayrıca, Gölcük'te göle 650 adet Abant Alasını balığı bıraktı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YIRTICI KUŞU

Açıklamada, Kara Akbaba ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin en büyük yırtıcı kuşu olan Kara Akbabanın dünya çapında ve ülkemizde sayısı hızla azalıyor. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı’nca özenle korunan bir tür olan Kara Akbaba, boynunu çevreleyen geniş yakası ve vücudunu kaplayan uzun koyu kahverengi tüyleriyle tıpkı Orta Çağ keşişlerini andırır. Bu nedenle de Latince olarak Aegypius monachus yani 'keşiş akbabası' olarak isimlendirilen kara akbabanın Türkiye'de bilinen en büyük popülasyonu 22-27 çift ile Eskişehir Türkmenbaba Dağları’ndadır. Kızılcahamam Ormanları’nda Soğuksu Milli Parkı ve Kara Akbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde ise 7-10 çift yaşadığı bilinmektedir. Ortalama yaşam süresi 30 yıl civarındadır. Kara Akbaba'nın ortalama kanat açıklığı erkek bireyde 255 santimetre, dişi bireyde 295 santimetre, ortalama uzunluk erkek bireyde 100 santimetre, dişi bireyde 110 santimetredir. Ağırlıkları ise erkek bireyde 7-11,5 kilo, dişi bireyde 7,5- 12,5 kilodur.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bekir PakdemirliKara Akbaba
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