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Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor

14 Ekim 2021 Perşembe 14:33
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Özhaseki: Vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor

ORDU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD’nin, Avrupa Birliği’nin, Rusya’nın, Çin’in, Arap ülkelerinin, İsrail’in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca düzenlenen ‘Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katılmak üzere Ordu’ya geldi. İlk olarak Ordu Valisi Tuncay Sonel’i makamında ziyaret eden Özhaseki, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Özhaseki, ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

‘EĞER GÜCÜNÜZ VARSA, DEDİĞİNİZİ YAPARSINIZ’

Türkiye’nin zor bir coğrafyada olduğunu belirten Özhaseki, “Türkiye’nin şartları zor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zorluklarımız bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklanıyor. İnançlarımızdan kaynaklanıyor. Tarihte üstlendiğimiz misyondan kaynaklanıyor. Orta Doğu coğrafyası üzerinde çok büyük hesapların olduğu bir dönemden geçiyoruz. ABD’nin hesabı başka, Avrupa Birliği’nin hesabı başka, Rusya’nın ve Çin’in hesabı başka, Arap ülkelerinin hesabı başka, İsrail’in hesabı başka. Burada güçlü olan, dirayetli olan, vurduğu zaman masadan ses çıkaran ülkelerin dediği oluyor. Ben hukuk mezunuyum. Uluslararası hukuk diye bir şey var. Bir sürü de kurallar var ama değişmez kural güçtür. Eğer gücünüz varsa, dediğinizi yaparsınız. Gücünüz yoksa işiniz zorlaşır. Böyle zor bir ortamda, böyle bir zor coğrafyada iktidar olmak, güzel işler yapmak, bir taraftan şeytan taşlamak, bir taraftan da büyük eserler ortaya koyarak gidebilmek o kadar kolay işler değil. Allah’a hamdolsun ki böyle bir misyonu Allah bize yükledi” diye konuştu.

‘2023’TE DE İPİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ’

Özhaseki, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin önemine de değinerek, “Her yaptığımız işte 2023 seçimlerini düşünerek adım atmamız lazım. Neden? Karşı tarafta öyle bir güruh var ki, onlara karşı mücadelemizde başarılı olmanın tek yolu çalışmaktır, doğruyu anlatmaktır, insanlarımızla beraber olmaktır. Başka bir çaresi yok. Ne biliyorsak o doğruyu anlatmalıyız. Karşımızda ABD var mı? Herkes biliyor ki var. Açık açık ilan ediyorlar. Saklısı gizlisi yok. Avrupa Birliği ülkeleri var mı? Var. Geçtiğimiz seçimlerde bakan arkadaşlarımızı ülkelerine sokmadılar ve konuşturmadılar ama PKK’lılara serbest. FETÖ’cülere serbest. Miting yapmaları, gösteri yapmaları serbest ama bize yasak. Peki CHP, var zaten. Türkiye’deki siyasi muhalefetin başını o çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti’yi alıyor, bir tarafına bölücü olduğu kesin olan, yüzde yüz olan HDP’yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifaklarınızı söyleyin dediğimiz zaman da İYİ Parti’yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar. Millet de anlamıyor zannediyorlar. Böyle bir saflık da var. O kadar da aklımızla alay etmeseler iyi olur. Onlar da bize karşılar anladık. PKK karşı mı bize bu seçimlerde? Valla karşı. Peki FETÖ, DEAŞ, DHKP-C karşı mı? Karşı. Demek ki karşıda böyle bir güruh var. O zaman bizim daha gayretli olmamız lazım, çalışmamız lazım ve nihayetinde de o kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım. Oradan bir ittifak doğmaz, bir medeniyet doğmaz ama bizim yapacağımız çok iş var daha. Allah’ın izniyle bizler bu konuda üstümüze düşeni yaparak 2023’te de ipi göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, toplantı sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet ÖzhasekiOrta DoğuTürkiye
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