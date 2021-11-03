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Özgür Özel: Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok

03 Kasım 2021 Çarşamba 14:32
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Özgür Özel: Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok

MUŞ - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Muş'ta yaptığı "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" açıklaması ile ilgili olarak "Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a geldi. Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 31 Ekim'de AK Parti Muş Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıda "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Özel, şunları söyledi:

"Süleyman Bey'in açıkladığı anketi kendisinden başka gören yok. Varsa açıklasın, hep beraber görelim. Ama bizim AK Parti'nin 30'un, 25'in altına indiği, CHP ile arasındaki farkın birkaç puana indiğini gösteren dünya kadar anket var. Dünya kadar anket firmasının rakamları belli ama Süleyman Bey'inkini gören yok. Süleyman Bey'in özelliği şudur; yalanı küsuratla atınca, inananı çok olur sanıyor. Yüzde 15,5 buçuk demiş. Sen 15'i bırak, 10'u bul yüzüne sür de böyle bir şey yok. Fark birkaç puana kadar inmişken, Millet İttifakı'nın oyları Cumhur İttifakı'nı geçmişken, birinci parti olma yolunda AKP ile CHP arasında birkaç puana kadar fark açılmışken, Süleyman bey yalanı küsuratla atınca inanan çok olacak sanıyor. Vallahi Süleyman Bey, siz İstanbul'da farkı açıyoruz demiştiniz. Seçim akşamı saat 7'de uğurlamak için Binali Bey'in kapısını açıyordunuz. İstanbullu da anahtarı, Ekrem İmamoğlu'na verdi. Şimdi eğer bu kadar yoksulluk, fakirlik, işsizlik, eşitsizlik, zulüm, durumundan şikayet eden, gördüğü zulümden şikayet eden bu kadar insan varken, sen hala farkı açıyoruz diyorsan; sen en son Recep Tayyip Erdoğan’ın kapısını açar, yolcu edersin bunu sana söyleyeyim" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ KALDIRILSIN

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) asgari ücret ile açıklamalarını için de Özel, şunları söyledi: "MHP'yi takip eden gazetecilere demişler ki; CHP, yıllardır asgari ücretten vergi kaldırılsın. Biz de istiyoruz. Bu lafın takipçisi olduk. MHP Sözcüsü İsmail Faruk Aksu’yu dikkatle takip ettik. Diyor ki; MHP asgari ücretten verginin kaldırılmasını istiyor. O zaman biz de diyoruz ki; hiç beklemeye gerek yok. Bir gün, bir dakika bile beklemeye gerek yok. Çünkü burada büyük bir fırsat ortaya çıkmış durumda. Asgari ücretten vergi kaldırılsın diyen 296 milletvekili var. Asgari ücretten vergi kaldırılmasın diyen 287 tane AK Partili var. Eğer gerçekten sözünüzün eriyseniz Sayın İsmail Faruk Aksu, kanun teklifini siz verin. 2 gün içerisinde komisyona gelip geçer, bir günde de Meclis'ten geçiririz. Bakın Muş'ta 3 milletvekiliyiz, buradan söz veriyoruz; 6 tane el kaldıracağız. Siz asgari ücretten vergi kalksın deyin. Her birimiz de ayakta 2 elimizi kaldıracağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özelİçişleri Bakanı Süleyman SoyluAnket
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