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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı

Özbekistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri halkın %80'inin katılımıyla gerçekleşti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:18
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı

HABER: M. KEMAL SALLI

Pandemiye rağmen, alınan sıkı sağlık tedbirleriyle başarılı bir ortamda nihayete eren seçimler sonrası, seçimlere Türk sivil toplumu ve Marmara Grubu Vakfı adına Gözlemci statüsünde katılan Dr. Akkan Suver ve İstanbul Milletvekili ve Marmara Grubu Vakfı Avrasya Ekonomi Zirveleri Koordinatörü Şamil Ayrım Özbekistan'ın yazılı ve sözlü basınıyla Anadolu Ajansı'na ve TRT'ye verdikleri demeçlerde, pandemi sıkıntısına rağmen halkın coşkulu bir katılımla oyunu, şeffaf, açık ve demokratik kurallara uygun olarak kullanmasını önemsediğini belirttiler.

Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Nizamkhodjayev Zayniddin Makhamatovich tarafından kabul edilen Milletvekilleri Şamil Ayrım, Osman Menteş ve Dr. Akkan Suver seçimlerle ilgili bir brifing de aldılar.

Türkiye Büyükelçisi Olgan Bekar da Milletvekilleri Şamil Ayrım, Osman Menteş ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya ile Dr. Akkan Suver onuruna bir Akşam Yemeği verdi.

Taşkent’teki seçimler sırasında sandık ziyaretlerinde bulunan 1500 civarında Gözlemci ve yabancı basın mensubu yaşadıkları seçimi pandemi ortamında tarihi bir olay olarak nitelendirdiler.

Dr. Akkan Suver İslam Kerimov'un Anıt Mezarını ziyaret etti

Özbekistan'da yapılan  Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Semerkand şehrine geçen Dr. Akkan Suver, ebediyete intikal eden Özbekistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un (1991-2016) Anıt Mezar'ını ziyaret etti.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver Anıt Mezar'a çiçek koydu. Okunan Kuran'ı Kerim’i dinledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÖzbekistanCumhurbaşkanlığıSeçim
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