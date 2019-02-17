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Oylarımızda patlama olacak

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Oylarımızda patlama olacak

Oylarımızda patlama olacak

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: Oylarımızda patlama olacak

17 Şubat 2019 Pazar 18:41
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Oylarımızda patlama olacak

RİZE (DHA)

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin atağa geçtiğini belirterek, "Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Rize'ye gelerek, partisinden il ve ilçelerde 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilen isimleri tanıttı. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Karamollaoğlu, SP'nin atağa geçtiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Cumhurbaşkanı bazı ifadelerle bizi bir yere itmek istiyor. Biz onun oyununa gelmeyeceğiz. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar" diye konuştu.

'SEÇİMLERİN ÖNEMİNİ HERKESE ANLATACAĞIZ'

Yerel seçimin önemine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Seçimleri kazanmak için vatandaşlara dokunmak gerekiyor, herkese ulaşmak gerekiyor. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız. Bazı vatandaşlarımız büyülenmiş vaziyette. 'Bizim hırsızımız' diyorlar. Bizim hırsızımız olmaz. Olsa da bizim hırsızımız olmaz. Şimdi biz bu arkadaşlarımızın hatasını kabul etmesini istiyoruz. O zaman işte '94 ruhu'na gelirsiniz" dedi.

'HERKES HALİNDEN MUZDARİP'

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan SP lideri Karamollaoğlu, "İktidar herkesi kucaklayamıyor. Neymiş? Gönül belediyeciliğiymiş. Hadi oradan. Ülkemizde herkes halinden muzdarip. Ekonomide işler iyi gitmiyor. Onlardan değilseniz hiçbir konuda size hak vermiyorlar. İsrafın nereye gittiğini görüyoruz ama yolsuzluğun nereye gittiğini bilmiyoruz. Açık değil, kapalı yapılıyor. Türkiye'de bir sürü ihale yapılıyor. Bunu bilen kimse yok" diye konuştu. 

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından partinin il ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel Karamollaoğlu
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