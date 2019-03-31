ANKARA, (DHA)

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanma işlemi, saat 17.00 itibariyle tüm yurtta tamamlandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı illerde, saat 16.00 itibariyle sandıklar kapandı. Bir saat gecikmeli başlayan 49 ilde de saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Böylece tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi.

İSTANBUL'DA SANDIKLAR KAPANDI OYLAR SAYILIYOR

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.

İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı. Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL, DHA

İZMİR'DE OY SAYIMI BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işleminin batı illerinde saat 17.00'de sona ermesinin ardından, İzmir'de sandıklar açıldı ve oy sayımı başladı. Konak'taki İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1001 ve 1230 numaralı sandıklarda görevlilerin oy sayımı heyecanla takip edildi. Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)