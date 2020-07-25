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Ömer Çelik'ten, Yunanistan'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Yunanistan'a sert tepki

25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:57
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Ömer Çelik'ten, Yunanistan'a sert tepki

ANKARA (DHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter'daki hesabından, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösterdi. Çelik, Yunanistan'ı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar" dedi.

'MİLLETİMİZİN MESAJINI İYİ ANLAMALILAR'

Dün, kendi bayraklarının yanına Bizans bayrağı asıp yas ilan edenlerin Türk bayrağına saygısızlık yapamayacağını belirten Çelik, "Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii’nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır. Bayrağımıza dün eşlik eden sancaklar ve Ayasofya Camii’nde verilen mesajlar hafızamızın sadece tarihe değil geleceğe ait olduğunu da gösterdi. Ayasofya Camii tüm insanlığın ortak değeri olarak herkese açıktır. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya Camii’dir" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti SözcüsüÖmer çelik
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