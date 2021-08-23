Oktay: Eylül ayının ilk yarısında OVP’yi yayımlayacağız

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 1'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantının açılışında konuşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon ve liderliğinde oluşturulan ekonomi politikalarında kurumlar arası sıkı eşgüdümün, daha güçlü ve salgın dahil her türlü gelişmelere karşı daha dirençli bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

'YILIN İKİNCİ YARISINDA OLUMLU GELİŞMELER GÖRMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Oktay, bu doğrultuda geçen haziran ayında, ekonomide yapısal reform gündemlerinin bir parçası olarak 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' oluşturulduğunu belirterek, "Kurul çalışmalarıyla Türkiye ekonomisinin küresel ekonomi, ekonomik istikrar ve kalkınma gibi konularda değerlendirmeler ile politika analizleri yapılacak ve kurumlar arası koordinasyon güçlendirilecektir" dedi.

Oktay, 2020 yılının tüm dünyada salgın kaynaklı belirsizliklerin ve ekonomilerde ciddi olumsuzlukların yaşandığı bir yıl olduğunu ifade ederek, "Kovid-19 salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yıl sonu itibariyle de ihracatımızın 200 milyarın üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz. Bugünkü toplantımızda ekonomimizin mevcut durumunu detaylı olarak ele alıp, daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız" diye konuştu.

'EYLÜL AYININ İLK YARISINDA OVP'Yİ YAYIMLAMAYI PLANLIYORUZ'

Oktay toplantıda, hem kısa vadede hızla atılması gereken adımları hem de orta ve uzun vadede uygulamaları gereken politikaları tüm kurul üyeleriyle değerlendireceklerini söyleyerek, "Gündemimizin bir diğer önemli maddesi ekonomimizin 3 yıllık yeni yol haritası olan Orta Vadeli Program olacak. Orta Vadeli Program hazırlıklarımızı, kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak, halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürmekteyiz. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdik. Bu toplantımızda hem önümüzdeki döneme ilişkin ilk makro tahminleri hem de ekonomimizin yeni yol haritasını kurul üyelerimizle ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda, eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızı yayımlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyüme sürecinin tesis edilmesi yönünde adımları içeren Ekonomi Reformları Eylem Planının tüm paydaşlarla birlikte hızla yürütüldüğünü belirterek, "Bugün ayrıca bu reformların hem yasalaşma hem de uygulama süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmeleri de yapıyor olacağız. Ekonomideki gelişmeleri yakından izlerken, ekonomimizi yapısal olarak daha da güçlendirecek politika, strateji ve reformları cumhurbaşkanımız liderliğinde hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

6 BAKAN KATILDI

Toplantıya Kurul Üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Strateji ve Bütçe Başkan İbrahim Şener’in yanı sıra davetli olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer katıldı.