Oktay'dan Türk dünyasına iklim değişikliği için işbirliği çağrısı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen '1inci Türk Dünyası Meteoroloji Forumu' katıldı. Forumda ayrıca, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Türk dünyasından tarım bakanları, meteoroloji genel müdürleri ve büyükelçiler de çevrimiçi olarak katıldı.



ERDOĞAN YAZILI MESAJ GÖNDERDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, foruma gönderdiği yazılı mesajında, Türk dünyası olarak geride bırakılan dönemde koronavirüs salgını sebebiyle pek çok insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti. Erdoğan, "Ama yine aynı dönemde 30 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ'ın tekrar anavatanla kucaklaşmasının sevincini de yüreklerimizde hissettik. Bu vesileyle bir kez daha 44 gün süren destansı mücadeleleriyle büyük bir zafere imza atan Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hem Dağlık Karabağ Savaşı hem de salgın sürecinde yaşadıklarımız, savunmadan diplomasiye, sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye her alanda Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasının önemini göstermiştir. Aynı dili konuşan, aynı dine inanan; tarihi bir, kültürü bir, medeniyeti bir, 300 milyonluk çok büyük bir aile olduğumuzu bu vesileyle tekrar gördük. Aile fertleri olarak önümüzdeki dönemde asıl sorumluluğumuz, bu bağları güçlendirmek, aramızdaki iş birliğini daha da ilerletmek olmalıdır. 'Türk Dünyası Meteoroloji Birliği' kurulması düşüncesinin bu yönde atılmış kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DAVET



Forumun açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türk Dünyası meteoroloji servisleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen forumun hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin sahip olduğu hem meteoroloji altyapısı hem de iklim değişikliğiyle mücadele tecrübelerini tüm dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmaya hazır olduklarını belirten Pakdemirli, "Bu tecrübe paylaşımını 'Türk Dünyası Meteoroloji Birliği' çatısı altında geniş bir kurumsal yapıya kavuşturabiliriz. Hepinizi hava ve su kaynaklı atmosfer olaylarının takip edilmesi, doğal afetlerin önlenmesi, etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında eşgüdüm içinde hareket etmeye ve Türk Dünyası Meteoroloji Birliği oluşumuna katkı vermeye davet ediyorum. Sahip olduğumuz tecrübe ve alt yapı ile Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağımızı burada taahhüt ediyorum. Forum vesilesiyle Türk Dünyası'nda sağlanması amaçlanan meteorolojik alanda işbirliği, iklim değişikliği ile mücadelede Türk Dünyası'nda bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.



BAKAN ERSOY: ÇOK ETKİLİ SONUÇLARI BERABERİNDE GETİRECEK



Bakan Ersoy ise iklim değişikliğinin bugünün ve geleceğin büyük sorunu olduğunu, küresel ölçekli tehditlerin en büyüğünün iklim değişikliği olduğunu belirtti. Ersoy, "Meteorolojik kaynaklı afetleri çok sık göreceğiz. Bölgelere göre aşırı artan ya da azalan yağış miktarları olacak. Orman yangınların daha büyük alanda, daha sık görüldüğüne şahit olacağız. Dolayısıyla neler yapabileceğimizi, hangi önlemleri alabileceğimizi konuşmak zorundayız. İş birliği içinde hareket etmek çözümün ilk adımı" ifadelerini kullandı. Her geçen gün Türk dünyasındaki iş birliğinin arttığını anlatan Ersoy, "Bu birlikteliğin böylesi küresel bir mücadelede de en güçlü şekilde ortaya konulması inanıyorum ki çok etkili sonuçları beraberinde getirecektir" dedi.



FUAT OKTAY: KAYITSIZ KALAMAYIZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise meteorolojik afetlerin, atmosferin coğrafi sınırları olmayan yapısıyla tüm toplumları etkilediğini belirterek, "Şiddetli hava olayları nedeniyle Türkiye'de de sel, heyelan ve hortum gibi afetler yaşıyor, bu afetlerde canlarımızı ve yatırımlarımızı kaybediyoruz. Ne çiftçilerimizin emeklerinin heba olmasına, ne de nehirlerimizdeki su seviyesi değişiklikleriyle oluşacak kuraklık tehdidine kayıtsız kalamayız" diye konuştu.



Özellikle meteorolojik afetler konusunda 'zamanında ve isabetli tahmin, erken uyarı ve bu afetlere karşı dayanıklılık' konularına büyük önem verdiklerini kaydeden Oktay, "Eminim siz de ülkelerinizde her türlü afete karşı önlem almanın yanında iklim değişikliği olgusunu önemsiyor ve uzun vadeli stratejiler oluşturuyorsunuz. Hepimizi; ülkelerimizi ve geleceğimizi tehdit eden iklim değişikliği olgusuna karşı ayrı ayrı yürüttüğümüz çalışmaların başarıya ulaşması için topyekün mücadelemizi ve işbirliğimizi güçlendirmemiz elzemdir. Bu sebeple gerçekleştirilen Türk Dünyası Meteoroloji Forumu’nu ve buradan çıkacak eşgüdümü son derece önemsiyorum" ifadelerini kullandı.



'TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, 84 yıldır kara, deniz ve hava ulaştırması ile tarım faaliyetleri için hayati önem taşıyan meteoroloji çalışmalarına imza attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:



"Ülkemizin sahip olduğu hem meteoroloji altyapısı hem de iklim değişikliğiyle mücadele tecrübelerini tüm dost ve kardeş ülkeler ile paylaşmaya hazırız. Bunu sayın bakanımız biraz önce ifade ettiler. Bu tecrübe paylaşımını 'Türk Dünyası Meteoroloji Birliği' çatısı altında geniş bir kurumsal yapıya kavuşturabiliriz. Bu mücadele, ülkelerin ayrı ayrı bir ucundan tutarak üstesinden gelinebilecek cinsten bir mücadele değildir. İşbirliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz, yarın çok geç olabilir. İklim değişikliği karşısında önlem almamanın maliyeti, önlemler için ayıracağımız kaynaklardan kat be kat fazla olacaktır. Ancak birlik olup ülkelerimizde eşgüdümle uygulayacağımız çevre dostu politikalar ve bunu destekleyen teknolojik altyapı ile bölgemizde ve dünyada iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirebiliriz."