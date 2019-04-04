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Oktay: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD artık karar vermeli

Oktay: ABD artık karar vermeli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ABD artık karar vermeli

04 Nisan 2019 Perşembe 10:39
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Oktay: ABD artık karar vermeli

(DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor, yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yorumuna cevap olarak Twitter hesabından İngilizce paylaşımda bulundu;

“ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalmak istiyor yoksa NATO müttefikinin düşmanlarına karşı savunmasını baltalamak için teröristlerle işbirliği yaparak dostluğumuzu riske mi atmak istiyor?”

ABD BAŞKAN YARDIMCISI PENCE NE DEMİŞTİ?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO Engages Forumu'nda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin, "Türkiye’nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" açıklamasında bulunmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat Oktay
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