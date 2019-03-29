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Ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Denizli Acıpayam ilçemizde depremi yaşayan vatandaşlarımızın, işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına bu kez SGK prim ödeme süresini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Denizli Acıpayam ilçemizde depremi yaşayan vatandaşlarımızın, işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına bu kez SGK prim ödeme süresini 1 Temmuz 2019 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

29 Mart 2019 Cuma 14:18
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Ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Denizli'de 9 gün önce meydana gelen deprem nedeniyle, Acıpayam ilçesi için 25 Mart 2019 tarihine kadar SGK'ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019'a kadar uzattıklarını hatırlattı. İlçede depremi yaşayan vatandaşların, işyeri ve işverenlerin yanında olmak adına bu kez SGK prim ödeme süresini 1 Temmuz 2019'a kadar uzattıklarını belirten Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ödeme vadesi 20/03/2019 ila 31/05/2019 tarihleri arasında sona eren (2019 Şubat-Mart-Nisan ayları) kurum alacakları ile kurumca takibi yapılan diğer alacakların 01/07/2019 tarihine kadar ödenebilmesi, ödeme vadesi 20/03/2019 veya öncesinde sona erdiği halde ödenmemiş kurum alacakları ile kurumca takibi yapılan diğer alacaklara 20/03/2019 ila 01/07/2019 tarihleri arasında gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 1/7/2019 tarihine kadar ödenebilmesi, Ödeme vadesi geçmiş borçları yeniden yapılandırılmış olup 20/03/2019 tarihi itibariyle yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 20/03/2019 ila 31/05/2019 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 01/07/2019 tarihine kadar ödenebilme imkanını sağlıyoruz."

'PRİM BORÇLARI FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK'

Açıklamasında, prim borçlarının faizsiz taksitlendirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Ayrıca ödeme süreleri ertelenen prim borçlarına, 31/07/2019 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilmesi imkanını getiriyoruz. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her daim yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Zehra Zümrüt SelçukAcıpayamSGKödeme
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