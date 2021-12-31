Nuhoğlu’ndan soru önergesi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Hayrettin Nuhoğlu, Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 96. maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle soru önergesi verdi.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, “Uzun süredir takip edilen yanlış ekonomik modeller, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile işlemez hale gelmiş ve pandemiyle birlikte ülke ekonomisi tam bir dar boğaza girmiştir. Bu sıkışık durum, TBMM’de kabul edilen 2022 Bütçesinin, Komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni kararlarla tam bir krize dönüşmüştür.” dedi.

Nuhoğlu, “Döviz üzerinden borçlanma faizleri, hazine garantileri, enerji maliyetlerindeki sübvansiyonlar ve asgari ücretteki vergi istisnası dolayısıyla, meydana gelecek baskının 2022 Bütçesinde büyük açıklara yol açacağı anlaşılmaktadır.” diye konuştu.

Nuhoğlu’nun TBMM Başkanlığı’na yönelttiği sorular şöyle:

“Kurlarla ilgili politika değişikliği paketi neden faiz indirimi ile eş zamanlı olarak yayınlanmadı?