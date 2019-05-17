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Mustafa Şentop: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi bilmeliyiz

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu sene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop'un yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Makedonya Başkonsolosu Aleksandro Hristov da programda yer aldı.

Mustafa Şentop: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi bilmeliyiz

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğine bu sene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop'un yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Makedonya Başkonsolosu Aleksandro Hristov da programda yer aldı.

17 Mayıs 2019 Cuma 14:22
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Mustafa Şentop: Türkiye'nin nereden nereye geldiğini iyi bilmeliyiz

İSTANBUL -  Bakırköy’de dün düzenlenen iftar yemeğinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aslen Balkan Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, “Bu ülkenin her tarafında göçmenler var. Rumeli’den sadece insanımız göç etmemiştir. Rumeli’den aslında devletimiz muhaceret etmiştir. Bu devletimizin kıymetini, bu toprakları vatan kılan anlayışı ve değerleri herkes anlar ama en iyi anlayacak olan Rumeli göçmenleridir. İngilizler, ‘İngiltere’de herkes eşittir, kraliçe daha çok eşittir’ der. Ben de TBMM Başkanı olarak Türkiye’nin her bir vilayetinde, her ilinde yaşayan bütün vatandaşlarımız eşittir ama Rumeli insanı biraz daha eşittir” dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100’üncü yılı olduğunu da hatırlatan Şentop, “Ülkemizin birliği ve beraberliği, yeniden Türkiye idealine bağlılığı tüm bu zorlukları aşmada bize büyük bir imkan sunuyor. Bu yıl hepimiz için önemli. Pazar günü, 19 Mayıs 1919 İstiklal mücadelemizin 100’üncü yıl dönümünün başlangıcındayız. Gençlere söyledim, duygusallık çok önemli. Heyecan, aklımızı kalbimizle bütünleştiren şeydir. O olmadan bir mücadele veremeyiz. O zamanki mücadelenin büyüklüğünü, kimlerle mücadele ettiğimiz Türkiye’nin nereden nereye geldiğini bilmemiz ve aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım” şeklinde konuştu.

“RUMELİLİLER VATANINA VE BAYRAĞINA SAHİP ÇIKAR”
TBMM Başkanı Şentop’un ardından konuşan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Rumeli göçmenlerinin vatansever olduğunu kaydederek, “Rumeli insanları çok kaliteli insanlardır. Vatanına ve bayrağına sahip çıkar. Ben de Balkanların bir çocuğu olarak sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Anavatan Türkiye öyle bir coğrafyada ki daha önce bizi nasıl rahat bırakmadılarsa bundan sonra da bırakmayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu cumhuriyeti nasıl kurduğunu unutmayalım. Birleşme zamanıdır arkadaşlar” ifadelerini kullandı.
 

“OTİZME DAHA ÇOK DESTEK VERMEK İSTİYORUZ”

Rumeli Türkiye Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Adnan Şahinler ise,  dernek olarak otizme daha çok destek vermek istediklerini belirterek şunları söyledi: “TBMM Başkanı Sayın Şentop da buradayken kendisinden ufak bir ricada bulunacağım. Biz Rumeli Türkleri olarak otizme daha çok destek vermek istiyoruz ve bunun için belediyelerden bize ufak bir yer tahsis edilirse otizm için devletimizin katkılarıyla birlikte otizme tam destek vermek istiyoruz. Hem de hiçbir öğrenciden tek kuruş almadan.”

BURSLU ÖĞRENCİLER TAKDİR BELGESİ ALDI

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli Türkleri Derneği’nin burs verdiği öğrencilere başarılarından dolayı taktir belgelerini taktim etti. Ardından ise Arif Şentürk, Yemen Türküsü’nü seslendirdi. Gecenin sonunda Rumeli Balkan Federasyonu Genel Başkanı Kamuran Atakan, Balkanlardan Türkiye’ye gelip okumak isteyen öğrencilerin Rumeli Üniversitesi’nde tüm masrafları dernek tarafından karşılanarak eğitim göreceği bir program başlattıklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rumeli Türkleri Kültür Ve Dayanışma DerneğiMustafa Şentop
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