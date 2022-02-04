Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,954.22
ALTIN
784.93
DOLAR
13.55
STERLİN
18.34
EURO
15.51
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Ufuk Üniversitesi 5 Öğretim...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

04 Şubat 2022 Cuma 16:31
Mustafa Sarıgül: Yunanistan'ın yaptığı caniliktir, zalimliktir

EDİRNE -  Yunanistan unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili Edirne'deki Lozan Anıtı önünde açıklama yapan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan’ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demeli" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Edirne'de partililer tarafından karşılandı. Partisinin il binasını ziyaret eden Sarıgül, yapılan değerlendirmenin ardından Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kampüsündeki Lozan Anıtı'nı ziyaret edip, çelenk koydu. Yunanistan'a, geri itilmeleri nedeniyle 19 göçmenin donarak ölmesi üzerinden tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan, mülteci hukukuna aykırı, insanlığa yakışmayan bir göçmen politikası izliyor. İpsala’da, Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19’u donarak öldü. Yunanistan, donarak ölsünler, diye bu insanların ayakkabılarını çıkarmış, üstlerini soymuş ve çıplak şekilde bizim tarafa itmiştir. Yunanistan’ın yaptığı zalimliktir, caniliktir. Dünya, bu zalimliğe, bu barbarlığa 'dur' demelidir. Yunanistan, demokrasi beşiği olmakla övünen ama insan hakları ve özgürlüklerini çiğneyen bir ülkedir. Buradan Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’a bir atasözüyle sesleniyorum; ey Yunanistan, sel gider kum kalır. Avrupa ve ABD’ye güvenme, biz komşuyuz. Bizde komşuluk önemlidir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye ile dost olmak sizin hayrınızadır" diye konuştu.

'YUNANİSTAN'DAKİ ORANTISIZ SİLAHLANMAYI KABUL EDEMEYİZ'

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'i (BM) Yunanistan'a müdahaleye çağıran Sarıgül, "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den isteğimiz; Yunanistan insanlık dışı binlerce mülteci vatandaşı açlığa ve ölüme terk etmektedir, bu insanlık dışı tutumu kınıyoruz. Birleşmiş Milletleri ve AB'yi Yunanistan'a müdahale etmeye, Yunanistan'a çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Türkiye'mizde 4 milyonun üzerinde mülteci vatandaş var. Bu vatandaşlar kendi ülkelerinden istekleriyle gelmediler. Önemli bir sıkıntı ve sorun olduğu için geldiler. Türkiye'nin uyguladığı insanlığı, misafirperverliği Avrupa'nın da Yunanistan'ın da göstermesini arzu ediyoruz" dedi.

ABD ve NATO'nun, Yunan adalarını orantısız silahlandırdığını söyleyip, tepki gösteren Sarıgül, "Yunanistan'ın 6 mili 12 mile çıkarma çağrılarını kabul edemeyiz. Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak her zaman görev başındayız, Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyorum. AB'yi, NATO'yu bir kez daha uyarıyorum. ABD, Yunanistan'ın yanında olduğu kadar Türkiye'nin yanında olmamasından dolayı ABD'yi kınıyorum. Madem ki biz NATO üyesiysek orantılı bir şekilde silahlanma yapılması lazım. Yunanistan adalarına 50-60 tane tank gidiyorsa onun yarısının da NATO ülkesi olarak Türkiye'ye gelmesi lazım. Yunanistan'daki orantısız silahlanmayı kabul etmemiz söz konusu bile değildir" diye konuştu. 

'İNSANLARI ÖLÜME TERK ETMESİNLER'

Lozan Anıtı ziyaretinde partisinin İl Başkanı Murat Er'e "Buradan sonra Yunanistan mı var?" diye soran Mustafa Sarıgül, "3 kilometre uzaklıkta" cevabını alınca "Gidip alalım, bitsin, gitsin. Sen söyle onlara; komşuluk ilişkin varsa dikkatli olsunlar, benim asabımı bozmasınlar" dedi.

Mustafa Sarıgül, "Biz barıştan yanayız ama topraklarımıza ve bayrağımıza göz diken olursa gerçekten acımasız oluruz. Söyle, insanlık dışı işler yapmasınlar. Burası önemli bir yer; atalarımız, dedelerimiz, ecdatlarımız burayı bize bıraktı. Biz bu emaneti korumakla mükellefiz çünkü bu toprakların çocuğu, Trakya'nın çocuğu Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmasaydı, biz bu çalışmaları yapamazdık, Atatürk'ün askerleri her zaman görev başındadır. Biz yurtta ve dünyada barış isteriz ama o barışı bozmak isteyenler olursa da acımasız bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduğumuzu onlara gösteririz. Onun için sen bir konuş o Yunanistan'daki dostlarla; saygısızlık ve sevgisizlik yapmasınlar. Sen Yunanistan'daki dostlarınla konuş; lafa geldiğinde barış, özgürlük, demokrasi ve insan hakları; ama acımasızca insanları ölüme terk etmesinler" diye konuştu. 

'PROVOKASYONLARA KAPILMAYALIM'

Samsun'da Onur Anıtı ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de Adalet Anıtı'na yapılan saldırıları kınayan Sarıgül, "Edirne'mizden tüm ulusumuza sesleniyorum; bütün bu provokasyonlara kesinlikle kapılmayalım. Türkiye'mizi ikiye, üçe, dörde bölmek istiyorlar. Bir dönem 'sağcısınız, solcusunuz' diye ayrım yaptılar, şimdi de Atatürk'ümüzün anıtlarına saldırarak yurttaşlarımızı bölmek ve parçalamak istiyorlar. Atatürk'ümüzün anıtlarına sevgisizce bakanları bir kez daha uyarıyorum, herkes bilsin ki, Mustafa Kemal'in askerleri olarak biz her zaman görevdeyiz ve görevde olmaya devam edeceğiz. Atatürk Anıtı'na yapılan saldırılar, bütün milletimize yapılan saldırılardır. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı biz bugün burada bu toplantıları dahi yapamazdık" dedi. 

Mustafa Sarıgül, daha sonra kentteki esnafı ziyaret etti.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülYunanistanCanilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Donan, Avrupa'nın insani değerleri
MHP olarak iklim değişikliği ile ilgili projelerimiz uygulanmaktadır!
MHP olarak iklim değişikliği ile ilgili projelerimiz uygulanmaktadır!
"Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var"
"Türkiye’nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı var"
Kılıçdaroğlu: Bir araya gelip helalleşmemiz lazım
Kılıçdaroğlu: Bir araya gelip helalleşmemiz lazım
İletişim Başkanı Altun: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
İletişim Başkanı Altun: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması
'Amacı soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak'
'Amacı soru sormak değil dedikodu ve iftirayı yaymak'
Fuat Oktay: Milletimiz adına ancak Türk Yargısı karar verebilir
Fuat Oktay: Milletimiz adına ancak Türk Yargısı karar verebilir
Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması
Bakan Yanık'tan 'Anaokulu Destek Programı' açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma