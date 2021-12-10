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Mustafa Sarıgül: Seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız

10 Aralık 2021 Cuma 16:11
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Mustafa Sarıgül: Seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız

İZMİT - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül seçimlerin zamanında yapılmasını istediklerini belirterek, “Biz seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Biz isteriz ki, seçimler zamanında yapılsın. Yapılsın ki, iktidar mazeret üretmesin” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit’te bir otelde partisinin üyeleri ile bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Erken seçim yapılması ihtimaliyle ilgili bir soruyu cevaplayan Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi, sorumluluğunun bilincinde olan bir partidir. ‘Ülke yansın, batsın, sıkıntı olsun. Dolar 30 TL, 40 TL olsun da biz yarın sabah iktidara gelelim’ anlayışındaki bir siyasi parti değildir. Türkiye Değişim Partisi önce devletimizin mutluluğunu düşünür. Sonra kendi partisini düşünür. Bizim için önce ülkemiz ve devletimiz önemlidir. Siyaset adamları karnesini 5 yılda bir alır. Biz seçimlerin erken yapılmasını doğru bulmayız. Biz isteriz ki seçimler zamanında yapılsın. Yapılsın ki iktidar mazeret üretmesin. ‘Benim daha şu kadar zamanım vardı, bu kadar zamanım vardı’ demesin” dedi.

‘BAŞKANLIK SİSTEMİNİ DOĞRU BULMUYORUZ’

Sarıgül kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu, “Önemli bir siyaset adamı, ’24 saat çok uzun bir süredir’ diyordu. Vakti, saati geldiği zaman onu da konuşuruz. Türkiye Değişim Partisi’nin ana görüşü, demokratik parlamenter sistemden yanadır. Biz, ‘Tarafsız bir cumhurbaşkanı olsun’ diyoruz. İşte yıllarca, gençliğimizde ona karşı mücadele verdiğimiz Süleyman Demirel, cumhurbaşkanı olduktan sonra hepimizin gönlünde sevgi üzerine taht kurdu. Biz tarafsız bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir parlamento istiyoruz. Başbakan olsun. Bakanlar dışarıdan atanmasın. Dışarıdan atanan bakanların ne adı var ne de tadı var. Başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz” diye cevapladı.

ESNAFI GEZİP, MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

Sarıgül daha sonra esnaf ve Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret etti. Sarıgül iktidarlarında muhtarların belediye meclislerin yasal üyesi olacağını belirterek, şöyle konuştu:

“Bizim iktidarımızda belediye meclis üyeliği sistemini kaldıracağız. Meclis üyelerimiz kusura bakmasınlar, bugüne kadar yapılanlar için teşekkür ederiz. Ama artık, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, seçilen muhtarlarımız belediye meclislerimizin daimi ve yasal üyesidir. Bir mahallede bir imar planı değişikliği yapılacaksa, o kararı o mahallemizin muhtarı verecek. Bir mahallede bir bina yıkılacaksa, o son imzayı muhtarımız atacak. Bir mahallede, ekonomik durumu mütevazi bir erzak dağıtılacaksa, belediye başkanlarımız onu muhtarlarımız vasıtasıyla dağıtacak. Hiçbir belediye başkanı, muhtarımızın bilgisi olmadan o mahalleye adım dahi atmayacak. Bir mahallede bir evladımızın bursa ihtiyacı varsa, üniversiteye giderken yurda ihtiyacı varsa, o mahalle muhtarımızın onayıyla çıkacak. Çünkü mahalle muhtarlarımız her evi dolaşıyor. O evde tencerelerde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Onu belediye başkanı bilemez. Muhtarlarımız bilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülSeçimler
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