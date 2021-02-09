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Mustafa Sarıgül: Hangi parti kusursuz anayasa taslağı koyarsa destek vereceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye’nin tam demokratik bir anayasa yapmasının zamanının geldiğini belirterek, "Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz" dedi.

09 Şubat 2021 Salı 14:02
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Mustafa Sarıgül: Hangi parti kusursuz anayasa taslağı koyarsa destek vereceğiz

ANKARA - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. Son günlerdeki anayasa tartışmalarına değinen Sarıgül, sivil bir anayasa yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti. Sarıgül, "Bu anayasa darbe ürünüdür. Pek çok değişiklik yapılmasına rağmen hala anayasa ülkemizi tatmin etmemektedir. Oysa yurttaşlarımızın ortak değeridir. Türkiye, mutlaka sivil bir anayasa yapmalıdır. Anayasa, toplumsal uzlaşmadır. Anayasa, milletimizin ortak değeridir. Anayasa, hak ve özgürlüklerdir. Anayasa, büyük bir vatan sofrasıdır. Anayasa, demokrasi sofrası olmalıdır. Ülkemizin artık tam demokratik bir anayasa yapmasının zamanı gelmiştir" dedi.

'DESTEK VERECEĞİZ’

Anayasa değişikliği için 400 oy, referandum için ise 360 oy gerektiğini belirten Sarıgül, "Biz, iktidara gerçekleşmesi mümkün olan, herkesi rahatlatacak bir düzenleme yapmasını öneriyoruz. Bu düzenleme ülkemiz için son derece yararlı olacaktır. Özellikle, seçim kanunu, siyasi partiler kanunu, dar bölge, daraltılmış bölge, genişletilmiş bölge, tercihli oy, Türkiye milletvekilliği, mutlaka bir kez daha görüşülmeli ve ivedi olarak parlamentodan çıkmalıdır. Türkiye milletvekilliği demokrasi açısından son derece önemlidir. 150 milletvekili Türkiye milletvekili olmalıdır. Geriye kalan 450 milletvekili de teşkilatlar tarafından seçilmelidir. Bu iki kanun değiştiği zaman delege ağalığı ortadan kalkacak ve Türkiye’de tam demokrasi kurum ve kurullarıyla kısmen oturacaktır. Biz partimizi kurarken söz verdik. 'Herkese karşı adaletli olacağız' dedik. Hangi parti halkın önüne kusursuz bir anayasa taslağı koyarsa ona mutlaka destek vereceğiz" diye konuştu.

TDP olarak en çağdaş, en güzel anayasa taslağını hazırlamak üzere parti komisyonlarının çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Sarıgül, tüm partilerle, üniversitelerle, sivil toplum örgütleri ile en geniş bir toplumsal mutabakatla yeni anayasayı yapacaklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SarıgülAnayasaTürkiye Değişim Partisi
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