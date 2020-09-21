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Mustafa Kemal Atatürk’tür, Atatürk de Mustafa Kemal!

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21 Eylül 2020 Pazartesi 16:34
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Mustafa Kemal Atatürk’tür, Atatürk de Mustafa Kemal!

HABER MERKEZİ / İSTANBUL 

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk'tür, Atatürk' de Mustafa Kemal” dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu şöyle konuştu:

“Yenilik Partisi olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu' nun Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeyi reddederek kınıyoruz. Öte yandan bu gelişmenin pek de büyük sürpriz olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Kaftancıoğlu örneği bu partide kimlerin hangi ölçütle kolayca üstelik önemli görevlere gelebildiğinin, yada paraşütle indirildiğinin tipik örneği olmuştur .

Büyük önder Atatürk' ün benimsediği, uyguladığı ve sonuçta bu millete miras bıraktığı cumhuriyet ilke, prensip ve değerleri ile günümüz CHP’sinin ortak yanının olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır .

Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu  büyük öndere 'ATATÜRK'  soyadını yüce Türk milletinin verdiğini bilmiyor olması mümkün değildir. O halde milletin bu kararına saygı ve minnet eksikliğinin anlamı nedir, bunun takdirini yine  millet mutlaka yapacaktır.

Yenilik Partisi olarak büyük önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyet değerlerini sonuna dek kararlılıkla koruyup kollayacağımızı ulusumuza ilanen  beyan ediyoruz.”

Atatürk sadece bir partinin çatısı altına zaten sığmaz. Hiç bir parti yada kuruma ait de

değildir, olamaz da  

Yüce Atatürk 82 milyonun en büyük ortak değeri ve er geç buluşacağı ortak paydasıdır.

Ve sonsuza dek  böyle kalacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yenilik PartisiParti SözcüsüKemal Abdullahoğlu
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