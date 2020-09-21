HABER MERKEZİ / İSTANBUL

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk'tür, Atatürk' de Mustafa Kemal” dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu şöyle konuştu:

“Yenilik Partisi olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu' nun Atatürk ile ilgili kullandığı ifadeyi reddederek kınıyoruz. Öte yandan bu gelişmenin pek de büyük sürpriz olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Kaftancıoğlu örneği bu partide kimlerin hangi ölçütle kolayca üstelik önemli görevlere gelebildiğinin, yada paraşütle indirildiğinin tipik örneği olmuştur .

Büyük önder Atatürk' ün benimsediği, uyguladığı ve sonuçta bu millete miras bıraktığı cumhuriyet ilke, prensip ve değerleri ile günümüz CHP’sinin ortak yanının olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır .

Kaftancıoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük öndere 'ATATÜRK' soyadını yüce Türk milletinin verdiğini bilmiyor olması mümkün değildir. O halde milletin bu kararına saygı ve minnet eksikliğinin anlamı nedir, bunun takdirini yine millet mutlaka yapacaktır.

Yenilik Partisi olarak büyük önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı cumhuriyet değerlerini sonuna dek kararlılıkla koruyup kollayacağımızı ulusumuza ilanen beyan ediyoruz.”

Atatürk sadece bir partinin çatısı altına zaten sığmaz. Hiç bir parti yada kuruma ait de

değildir, olamaz da

Yüce Atatürk 82 milyonun en büyük ortak değeri ve er geç buluşacağı ortak paydasıdır.

Ve sonsuza dek böyle kalacaktır.