Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2444
EURO
9.2279
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Son Dakika
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 5-3
Son Dakika
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü:...
Ordu’da orman yangını
Son Dakika
Ordu’da orman yangını
Topuz, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Topuz, koronavirüse yakalandı
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama
Son Dakika
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak

CHP'li Muharrem İnce, gezi için kullandığı otobüsünün önünde fotoğraf çektirip, kendisine gönderen gençlerin yanına indi. Gençlerle bir araya gelen İnce, "Z kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak" dedi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 09:08
12 Okunma
Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül’de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Erzincan ziyareti sonrası Tokat'a geldi. İnce, yarın Tokat’ta yapacağı programı öncesi, kentte özel bir otele geçti. İnce’nin otobüsünü otel önünde gören bir grup genç önünde fotoğraf çektirdi. Gençler, fotoğrafı telefonla İnce'ye ulaştırdılar. Gençlerin mesajını gören İnce, otel önüne inip gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Burada gençlerle sohbet eden Muharrem İnce, "Gençlerin bu yönlerine bayılıyorum, düşünüyorlar. Gidip otobüsün önünden fotoğrafı çekip gönderince benim inmeme şansım yok. Bu nezaketsizlik olur. Eğer o zahmete katlanmışsa kafayı da kullanmışsa işte 'Z' kuşağı çocuklar. Memleketi bunlar kurtaracak, merak etmeyin" dedi.

'BİRİSİ BİZİMLE DALGA GEÇİYOR SANDIK'

Gençlerden Yiğit Abdullah Özer, "Başkanımız, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde ben bir arkadaşımdan numarayı bulmuştum. Buradan geçerken de otobüsü gördük. Arkadaşlarıma Muharrem İnce'nin otobüsü burada dedim. Bence ulaşırız bakar mesajımıza dedim. Normal mesaj atarsak inanmaz belki dedim. Otobüsün önünde fotoğraf çekelim dedim. Otobüsün fotoğrafını çektim. Başkanıma whatsapp’dan gönderdim, 'Başkanım fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedim. 'Tabi ki inerim birazdan' dedi. Birisi bizimle dalga geçiyor sandık, inanmadık ilk önce. Arabayla kapıda bekliyorduk. İçeriden çıktığını gördük. Fotoğraf çektirmek için yanına geldik" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMemleket HareketiZ Kuşağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı
Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı
Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk
Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk
Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor
Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor
Bakan Gül: Demokraside, 'süper mahkeme', 'süper savcı' yoktur
Bakan Gül: Demokraside, 'süper mahkeme', 'süper savcı' yoktur
Oktay'dan, CHP'nin 'yolsuzluk' iddialarına tepki
Oktay'dan, CHP'nin 'yolsuzluk' iddialarına tepki
CHP'li Özel: Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur
CHP'li Özel: Hakimler, yargıçlar kararlarıyla konuşur
Destici: AYM üyesini istifaya davet ediyoruz
Destici: AYM üyesini istifaya davet ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma