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Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz

13 Ocak 2022 Perşembe 16:11
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Muharrem İnce: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz

NİĞDE - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz, bu kadar basit" dedi.

Partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Niğde'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması ile ilgili İnce, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz. Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çekilmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım', '2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin'; bizim böyle bir derdimiz yok. İlkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden 1'i; terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'i de FETÖ'yü de DHKP-C'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz" diye konuştu. 

Muharrem İnce, daha sonra mahalle pazarını gezerek, pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlar ile sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından İnce, partisinin il binasının açılışını yaptı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceMemleket Partisi
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