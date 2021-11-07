Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa satışı
Milli Emlak'tan İstanbul'da arsa...
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sigortacılık hizmeti alınacaktır
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ortada henüz bir seçim olmadığı için ittifak konuşmanın doğru olmadığını söyledi. İnce, "Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler" dedi.

07 Kasım 2021 Pazar 12:39
5 Okunma
Muharrem İnce: Şimdiden ittifak kurmuşlar

Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve parti binasının açılışını yapmak için Malatya'ya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, seçimlerin yaklaştığını öne sürerek, "Televizyonlarda siyasi parti genel başkanlarının tartışmalarını istiyorum. Seçime yakın bakacağız, şapkamızı önümüze koyacağız ve ne gerekiyorsa yaparız. Ortada daha seçim yokken, ittifak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu seçime yakın olacak bir iştir. Siyasi partilerin iddialarını düşürdüğüne inanıyorum. Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler. Şu anda doğru bulmuyorum. Seçime yakın bakacağız elbet" diye konuştu. İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakına yönelik hakaret içeren ifadeleri için "Yapılanı doğru bulmuyorum" yorumunda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Memleket PartisiMuharrem Ince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'den, Türkkan'a tepki: İstifa etmeli ve ihraç edilmelidir
MHP'den, Türkkan'a tepki: İstifa etmeli ve ihraç edilmelidir
Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
Erdoğan: Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
Şehit yakınlarından İYİ Parti'li Türkkan'a istifa çağrısı
Şehit yakınlarından İYİ Parti'li Türkkan'a istifa çağrısı
Şentop: Önümüzdeki seçimlerin temel tartışması yeni anayasa konusu olabilir
Şentop: Önümüzdeki seçimlerin temel tartışması yeni anayasa konusu olabilir
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
5'inci Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü
Bakan Akar: Azerbaycan kimmiş, Türk kimmiş bunu herkes gördü
Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız
Özhaseki: Kandil ve Türkiye dışında operasyon yapacaksanız önce tezkere alacaksınız
Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz
Muharrem İnce: Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma