Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül’de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında dün akşam Erzincan'dan Tokat'ta geldi. Özel bir otelde konaklayan İnce, sabah Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ali Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ardından esnaf ziyareti yapan Muharrem İnce vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın, "İnşallah sen parti kurarsın ağabey. Bence ayrıl onlardan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığınız oyu biliyoruz" sözleri üzerine İnce, "Parti kurayım mı?" diye sordu. Vatandaşlar ise bu soruya 'kur' yanıtını verdi.

'KISA SÜRE İÇERİSİNDE MANİFESTOMUZU AÇIKLAYACAĞIZ'

Esnaf ziyareti sonrası basın açıklaması yapan Muharrem İnce, 30 yıl önce Tokat'ta askerlik yaptığını belirterek, "30 sene önce bugün bu şehrin sokaklarında hafta sonu izne çıkmış bir askerdim. Ben fizik öğretmeniyim. Elimde tüfek, herkes yemek yerken ben kapıda bekliyorum. Kendimi çok kötü hissederdim. İşe yaramadığımı düşünürdüm. Daha önemli bir iş yapmalıyım diye askerde düşünürdüm. Memleket Hareketi kurucusu arkadaşlarımla beraber Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Şu anda 41-42 vilayete gittik. 81 vilayeti tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz. Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" dedi.

'AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'

Azerbaycan'ın her zaman yanında olduklarını söyleyen İnce, "Azerbaycanlı kardeşlerimize destek olmak için Iğdır'a gittik. Biz oradan Nahçıvan'a geçmek istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin vermediler, haklılarmış. Haklı olduklarını da gördük. Biz Azerbaycan Türklerinin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye yanında olmalıdır, yanında oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerini kullandı.

YOZGAT'TA ESNAFLA BULUŞTU

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu. İnce, Yozgat Lise Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, çarşı esnafını selamladı, cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, karış karış ülkeyi dolaştıklarını belirterek, "Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan memnun; biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz bu ülkeye bir üçüncü seçenek, yol öneriyoruz" dedi.

'DOĞRU ANAHTLARLA HER KAPI AÇILIR'

İnce, milyonlarca insanla göz teması kurup, selamlaşacaklarını, dertlerini dinleyeceklerine vurgu yaparak, "Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim, karış karış memleketi dolaşacağız. Tirajları da onların olsun, zaten insanlar televizyonları seyretmiyor. Yalanlara inanmıyorlar artık. Biz karış karış gezerek milyonlarca insana derdimizi anlatarak, onların dertlerini dinleyerek Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. 81 vilayet bittikten sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. Ondan sonra büyük köylere gideceğiz, 83 milyon ile kucaklaşacağız. Biz 'Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi' diyoruz” diye konuştu.